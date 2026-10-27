Der Fall Krypto-Queen: Diese 5 Versprechen sollten Anleger sofort misstrauisch machen

Ein kurzes Interview mit Florian Sondershausen, Trading- und Krypto-Experte mit langjähriger Erfahrung an den Finanzmärkten.

1. Vier Milliarden Euro und Millionen Geschädigte: Warum fallen Anleger immer wieder auf Krypto-Betrüger herein?

Florian Sondershausen: „Der Fall der Krypto-Queen zeigt, wie gefährlich die Aussicht auf schnellen Reichtum sein kann. Betrüger nutzen gezielt die Angst, eine einmalige Gelegenheit zu verpassen. Sie versprechen enorme Gewinne, präsentieren vermeintliche Erfolgsgeschichten und erzeugen künstlichen Zeitdruck. Gerade Menschen, die wenig Erfahrung mit Kryptowährungen haben, lassen sich davon überzeugen. Dabei gilt: Je größer das Gewinnversprechen, desto kritischer sollte man das Geschäftsmodell hinterfragen.“

2. Garantierte Gewinne und schnelles Geld: An welchen fünf Versprechen erkennen Anleger unseriöse Krypto-Angebote?

Florian Sondershausen: „Es gibt fünf typische Warnsignale: Erstens garantierte Renditen ohne Verlustrisiko. Zweitens das Versprechen, innerhalb kürzester Zeit reich zu werden. Drittens angebliche Geheimtipps, die nur wenigen Anlegern zugänglich sind. Viertens hohe Provisionen, wenn man Freunde oder Familienmitglieder als neue Investoren gewinnt. Und fünftens die Behauptung, eine neue Kryptowährung werde garantiert der nächste Bitcoin. Wer solche Versprechen hört, sollte äußerst vorsichtig sein.“

3. Kann sich ein Betrug wie bei der Krypto-Queen heute jederzeit wiederholen?

Florian Sondershausen: „Ja, denn die Methoden haben sich weiterentwickelt. Heute können Betrüger mit professionellen Webseiten, gefälschten Handelsplattformen und sogar KI-generierten Videos ein seriöses Unternehmen vortäuschen. Anleger sollten deshalb prüfen, wer hinter einem Angebot steht, ob die Kryptowährung tatsächlich handelbar ist und ob Auszahlungen problemlos möglich sind. Besonders gefährlich wird es, wenn Anleger immer mehr Geld einzahlen sollen, ihre angeblichen Gewinne aber nicht auszahlen können.“

Über Florian Sondershausen:

Florian Sondershausen ist Experte für Trading und Kryptowährungen und Geschäftsführer der Haag Sondershausen Consulting GmbH. Er unterstützt Interessierte dabei, online ein Vermögen aufzubauen und dieses eigenständig zu verwalten. Ziel seines Konzeptes ist es, systematisch und planbar sowie mit kalkulierbarem Risiko am Krypto-Markt zu investieren. Dank seines langjährigen Erfahrungsschatzes kennt Florian Sondershausen den Markt genau und gibt seine Expertise in einem interaktiven Kursmodell weiter. Informationen finden Interessierte unter: https://floriansondershausen.de/

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