Deutsche Akademie für Management ist TOP Digitaler Bildungsanbieter 2020

Die Deutsche Akademie für Management (DAM) erhält von der WirtschaftsWoche die Auszeichnung TOP Digitaler Bildungsanbieter 2020.

Die Zeitschrift widmet sich mit dem Ranking Beste Digitale Bildungsanbieter in diesem Jahr erstmals dem digitalen Bildungsmarkt in Deutschland. Ausgewertet wurden insgesamt 10.750 Nutzerurteile zu 115 Anbietern. Und die DAM ist im Spitzenfeld dabei: Platz 2 in der Kategorie Institute für berufliche Bildung.

Die DAM legt großen Wert auf die Qualität des Fernstudiums und engagiert sich für die Zufriedenheit der Teilnehmenden. So hat sie dieses Jahr bereits die Qualitätsauszeichnung Top Anbieter für Weiterbildung 2020/2021 von Focus Business erhalten.

Die DAM ist eine Weiterbildungseinrichtung für Fach- und Führungskräfte sowie für den Managementnachwuchs. Mit ursprünglich 3 Fernlehrgängen gestartet, stehen Weiterbildungs-Interessierten inzwischen in 7 Fachbereichen über 20 verschiedene Lehrgangsoptionen zur Verfügung. Das Portfolio reicht von klassischen Managementangeboten (Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, Marketingmanagement, ?) bis zu Themen, die sich ganz am Puls der Zeit befinden (Corporate Governance und Compliance, Recruiting und Employer Branding, ?). Dazu werden auch die großen Themenfelder Kultur-, Immobilien-, Sozial- und Gesundheitsmanagement abgedeckt.

Alle angebotenen Fernlehrgänge sind durch die Staatliche Zentralstelle für Fernunterricht (ZFU) zugelassen. Zudem ist die Akademie für Maßnahmen der Bundesagentur für Arbeit zertifiziert und trägt seit ihrer Gründung das Qualitätsmanagementsiegel im Bildungswesen.