Deutsche KI-Start-up Hoffnung im Bereich Live-Audience-Analytics wächst rasant

CALA steht für Capturing & Analyzing Live Audience Data. Das Unternehmen macht Bewegung, Engagement und Dichte in Menschenmengen messbar – und verwandelt diese Signale in verlässliche Daten sowie konkrete Entscheidungsgrundlagen. Damit adressiert CALA Unternehmen, Veranstalter, Betreiber und Sicherheitsverantwortliche.

Der Name CALA greift zugleich eine Bildwelt aus dem romanischen Sprachraum auf: Eine Cala ist eine kleine, geschützte Bucht – ein Ort, an dem das unruhige Meer lesbar wird. Genau diese Rolle übernimmt CALA für Live-Umgebungen: Sie macht aus dynamischen Menschenmengen verständliche Muster.

Neue Investoren unterstützen internationale Expansion

Mit der Ausgründung und dem Einstieg neuer Investoren schafft CALA nun die Basis für die nächste Wachstumsphase. Technologie, Produkte und Services bleiben dabei unverändert. Das Angebot umfasst Kamera- und Sensortechnologie sowie Vision-AI-Software und gliedert sich in vier Bereiche:

PULSE – Audience Reactions, Emotional Intelligence, Engagement Analytics

FLOW – Path Analytics, Customer Journeys, Flow Intelligence

SIGNAL – Crowd Intelligence, Waiting-Time Tracking, Mobility Patterns

CROWDVIEW – People Counting, Safety Control, Density Analytics

„Innerhalb von drei Jahren ist aus knw. eine Marke geworden, der viele Kunden vertrauen, wenn es um Live-Daten aus und zu Menschenmengen geht. Mit CALA werden wir nun eigenständig und greifen international an. Wir haben das Team, die Technologie und den Ehrgeiz, unsere Live Audience Analytics zum Standard zu machen. Wer Menschenmengen versteht, trifft bessere Entscheidungen – und genau dafür sind wir die Ersten, die man anruft“, sagt Michael Tschakert, CEO der Cala Technologies GmbH.

cala-technologies.com

Pressekontakt

Michael Tschakert, presse@cala-technologies.com