Die Zeichen stehen auf Aufbruch

Niemand sollte glauben, dass diese ersten Schwalben schon einen herrlichen Sommer machen würden. Wenn die Investitionen jetzt anziehen, dann geschieht dies sozusagen als Vorschusslorbeeren auf die angekündigten Reformen bei den Sozialversicherungen, der Arbeitszeit und den Bürokratiehemmnissen. Es wäre fatal, wenn sich auf der Regierungsbank jetzt eine Stimmung breitmachen würde, die da lautet: Läuft ja. (…) Und noch eines muss passieren, damit Deutschland dauerhaft aus dem Tief herauskommt. Es muss seine Industriepolitik auf andere Beine stellen, weg von der Bewahrung des Bestehenden um jeden Preis und hin zu den Technologien, die in den nächsten Jahrzehnten die wirtschaftliche Entwicklung prägen werden.

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