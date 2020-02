Elektromobilität: Europa war 2019 Vorreiter mit weltweit größtem Wachstum von 78% – weitere Dynamik in 2020 abzusehen

PwC-Analyse 2019: Europa mit dem weltweit stärksten Wachstum

von E-Mobilität / Konsolidierung in China, erfolgreiche Produkte in den USA /

Deutsche Hersteller kommen erst 2020 mit größeren Volumen auf den Markt:

elektrische Fahrzeuge bestimmen den Gesamtabsatz / PwC-Experte Felix Kuhnert:

“Das 95-Gramm-Ziel ist nur mit Hilfe von Elektromobilität zu erreichen” /

Energiestrategie und Elektromobilität müssen sich ergänzen

Vergleicht man global die Neuzulassungen von E-Fahrzeugen auf den wichtigsten

Märkten im vierten Quartal 2019 zum selben Zeitraum im Vorjahr ist ein

deutlicher Rückgang zu erkennen: Bei den batterieelektrischen Fahrzeugen um 20,4

Prozent, bei Plug-In-Hybriden sogar um 23,9 Prozent. Bei den Hybriden ging das

Wachstum ungebrochen weiter; sie legten um 30,5 Prozent zu. Im Gesamtjahr 2019

hingegen stieg die Zahl neuzugelassener reiner “Stromer” um 13,8 Prozent (knapp

1,4 Millionen Fahrzeuge auf allen analysierten Märkten), während die

Plug-In-Hybride um fast ebenso viel zurückgingen (13,2 Prozent, 449.660

Neuzulassungen). Bei den Hybriden stand am Ende ein Wachstum von 23,2 Prozent

(gut 1,4 Millionen Neuzulassungen). Durch den Anreizmechanismus des

Flottenverbrauchziels auf den europäischen Märkten erwarten die Experten von PwC

für 2020 insgesamt eine Erholung des globalen E-Automobilmarktes.

Stabilisierung in China, E-Mobility wird in den USA zu einer stabilen Nische

Bei der Betrachtung der einzelnen Regionen fällt im vierten Quartal 2019 bei

China, dem weltweit stärksten Markt für E-Mobilität, ein Rückgang der

batterieelektrischen Fahrzeuge um fast ein Drittel (32,6 Prozent) auf; bei den

Plug-In-Hybriden waren es sogar -49,4 Prozent. Dennoch kam China im Gesamtjahr

auf ein Wachstum von immer noch 4,2 Prozent – mit insgesamt mehr als 825.000

verkauften Einheiten weiterhin der weltweit größte Markt für Elektrofahrzeuge.

“In China sehen wir eher eine Konsolidierung des Marktes”, erläutert Felix

Kuhnert. “Der deutliche Rückgang hat globale Konzerne zudem weniger stark

getroffen als chinesische Hersteller.” Letztgenannte arbeiteten technisch massiv

an Neuerungen, zudem sei mit NIO ein erster neuer, sehr dynamischer Hersteller

auf dem Markt. “Wir erwarten daher ein gesundes Jahr 2020 in China – trotz des

Rückgangs im vergangenen Quartal”, so Kuhnert.

Aus den USA sei, bildlich gesprochen, ein “schweres Durchatmen” zu vernehmen,

meint PwC-Experte Kuhnert. Das vierte Quartal 2019 war bei den “Stromern”

gegenüber dem Vorjahreszeitraum mit -27,3 Prozent sehr schwach, die

Plug-In-Hybride gingen um 36,1 Prozent zurück. Insgesamt beendeten die USA das

Jahr mit einem minimalen Wachstum von 1,3 Prozent. “Die meisten Hersteller waren

im Bereich der E-Mobilität zurückhaltend, einzige Ausnahme war der sehr

erfolgreiche, neue Ford Mustang E”, erläutert Kuhnert. Die Entwicklung zeige,

dass sich die Elektromobilität in den USA auf dem Weg in eine definierte Nische

befinde – dort könnten einzelne Hersteller aber durchaus erfolgreich agieren.

E-Mobilität in Europa mit anhaltendem Wachstum – aber von Land zu Land sehr

unterschiedlich

Für die Top-5-Länder auf dem europäischen Markt – Deutschland, Frankreich,

Großbritannien, Italien und Spanien – zeigt der langfristige Trend bei den

neuzugelassenen E-Fahrzeugen weiterhin annähernd eine jährliche Verdopplung. Das

gilt im Wesentlichen auch für 2019. So legten die batterieelektrischen Autos

etwa um 78 Prozent zu. “Bezieht man die Verzögerungen einiger Fahrzeuge ein,

bestätigt 2019 in der Langzeitbetrachtung den erwarteten Trend”, erläutert

PwC-Experte Christoph Stürmer mit Blick auf die erkennbaren

Verfügbarkeitsprobleme bei europäischen Herstellern. Außerdem gebe es für das

vierte Quartal 2019 einen gewissen Verzögerungseffekt, indem Händler die

“Stromer” mit Blick auf die CO2-Flottenziele für 2020 zum Teil zurückhielten.

Verfügbarkeitsprobleme in Deutschland, breite Akzeptanz in Frankreich

In Deutschland, dem weltweit drittgrößten Markt für E-Fahrzeuge, legten die

batterieelektrischen Fahrzeuge im vierten Quartal 2019 um 39,2 Prozent zu

(Gesamtjahr: +76 Prozent, rund 60.000 Neuzulassungen), die Plug-In-Hybride um

227,5 Prozent (Gesamtjahr: +43,7 Prozent, ca. 45.000 Neuzulassungen) und die

Hybride um 110,8 Prozent (Gesamtjahr: 96,2 Prozent, gut 190.000 Neuzulassungen).

Nach wie vor gebe es Produktionsprobleme bei den E-Fahrzeugen, und manche

Hersteller hätten bereits Kurzarbeit angekündigt, erläutert Christoph Stürmer.

“Die Planung von Tesla ihre Gigafactory nach Deutschland zu bringen, wird der

Gesamtentwicklung hin zur Elektromobilität guttun”, ergänzt Felix Kuhnert, PwC

Global Automotive Leader.

In Frankreich legten die batterieelektrischen Fahrzeuge im vierten Quartal 2019

um 14,3 Prozent zu (Gesamtjahr: +37,7 Prozent), die Plug-In-Hybride um 83,2

Prozent (Gesamtjahr: +28 Prozent), die Hybride um 21,3 Prozent (Gesamtjahr:

+16,3 Prozent). “In Frankreich sind E-Fahrzeuge bereits in der Fläche gut

verfügbar, wobei die Leitregion Paris sichtbare Signale setzt”, erläutert Felix

Kuhnert von PwC. Dort gebe es zum Beispiel inzwischen zahlreiche Anbieter von

elektrischem Carsharing, inzwischen passiere auch im Rallye- und Rennsport viel.

“In Frankreich hat die Elektromobilität bereits etwas Spielerisches, einen

gewissen Spaßfaktor gewonnen, und ist damit im Markt gut angekommen”, meint

Felix Kuhnert.

Gesamtstrategie in Großbritannien, spätes Aufwachen in Italien und Spanien

In Großbritannien legten die “Stromer” im vierten Quartal 2019 mit 203,4 Prozent

um über das Doppelte zu (Gesamtjahr: 144,4 Prozent), die Plug-In-Hybride kamen

demgegenüber lediglich auf 10,2 Prozent Wachstum (Gesamtjahr: -21,3 Prozent),

die Hybride auf 31,1 Prozent (Gesamtjahr: 15,4 Prozent). “Das Umschwenken vom

Diesel auf Elektroautos ist in Großbritannien in vollem Gange”, erläutert

PwC-Experte Christoph Stürmer und ergänzt: “Interessant ist vor allem, dass man

dort die E-Autos inzwischen als fahrenden Stromspeicher, also als Teil einer

Gesamtstrategie betrachtet, von der Windkraftanlage bis zum Privathaushalt.”

Eine solche durchgehende Strategie fehle den meisten anderen Ländern noch,

darunter Italien und Spanien. Die steile Zunahme der batterieelektrischen

Fahrzeuge von 113,1 Prozent in Italien bzw. 95 Prozent in Spanien zeige deren

spätes Aufwachen in puncto Elektromobilität. “Mehr und mehr Fahrzeuge werden

verfügbar, aber noch auf sehr niedrigem Niveau”, so PwC-Experte Stürmer.

Insgesamt wurden 2019 in Italien lediglich knapp 11.000, in Spanien gut 12.000

reine “Stromer” neuzugelassen.

Gesetzliche Verbrauchsziele beeinflussen 2020 den europäischen Automobilmarkt

Wie gut verkaufen sich 2020 verbrauchsarme Fahrzeuge wie der Volkswagen ID3 oder

der smart EQ und wie groß ist die Auswahl an Elektrofahrzeugen heute bereits?

Diese Fragen sind für die Gesamtentwicklung des europäischen Automobilmarkts

2020 entscheidend. Davon ist Felix Kuhnert, Partner und Global Automotive Leader

bei PwC Deutschland, überzeugt: “Die verschärften Flottenverbrauchsziele der

Europäischen Union stellen Hersteller vor die Herausforderung, entscheidend mehr

Elektroautos zu verkaufen. Nur mit einem Produktportfolio, in dem verbrauchsarme

Fahrzeuge einen erheblichen Anteil haben, lässt sich das ambitionierte

95-Gramm-Ziel erreichen. Damit werden die massiven Investitionen der letzten

Jahre jetzt einer ersten Bewährungsprobe unterzogen.”

Christoph Stürmer, Global Lead Analyst PwC Autofacts, ergänzt: “Herausfordernd

ist jedoch, dass die Elektromobilität und Kundenvorlieben in den einzelnen

europäischen Ländern sehr unterschiedlich ausgeprägt sind. Während in Norwegen

der Anteil der rein batterieelektrisch angetriebenen Fahrzeuge am Gesamtmarkt

bereits bei über 40 Prozent liegt, beträgt er in Italien nur 0,6 Prozent.”

Automobilhersteller bräuchten daher eine eigene Portfolio-Strategie für jedes

einzelne europäische Land – “und streng genommen sind sogar die Unterschiede

zwischen einzelnen Regionen, etwa urbanen Ballungszentren und ländlichen

Gebieten, sehr groß”, erläutert PwC-Experte Christoph Stürmer. Im Hinblick auf

den Verbraucher ergänzt er außerdem: “Obwohl sich seit Greta Thunberg eine klare

SUV-Front herauskristallisiert hat, spielt beim Verbraucher der Umweltaspekt in

Sachen Mobilität immer öfter eine wichtige Rolle. Solch eine bedeutende

Trendentwicklung sollten die Hersteller keinesfalls übersehen. Ein durchdachtes

Portfolio-Mix aus klassischen und elektrischen Modellen würde daher die

Wettbewerbsfähigkeit aufrechterhalten, zumindest bis Elektromobilität eine

weitgehende Akzeptanz erreicht hat.”

