Ende offen – Der Weg des Menschen aus der Steinzeit in die Zukunft

Die Menschheit sorgt sich um die Umwelt und bemüht sich zum Teil um CO2-Reduktion. Die Deutschen leben in einer sozialen Marktwirtschaft und sind stolz auf ihre Demokratie. Doch ist das Land damit gut gerüstet für eine erstrebenswerte Zukunft, wie die meisten es gerne glauben? Peter Strauß zeigt in seinem Werk “Ende offen” anhand zahlreicher Beispiele, dass die wahre Antwort auf diese Frage leider “nein” ist. Der Autor zeigt darin auf, welche Potentiale zu Veränderung und Verbesserung Menschen in ihrem Zusammenleben ungenutzt lassen – und welche fatalen Konsequenzen daraus bereits heute drohen. Laut Strauß plant niemand die Zukunft und deswegen ist das gesamte Land wie Treibholz auf dem Ozean der Entwicklung. Laut dem Autor hat sich die Gesellschaft bedingungslos dem Geld und dem technischen Fortschritt verschrieben.

Werte wie Mitgefühl, Gemeinschaft und Bewahrung der Erde bleiben laut “Ende offen” von Peter Strauß auf der Strecke. Wenn die Deutschen verhindern wollen, dass ihr System zusammenbricht, müssen sie sich aber dringend um Bildung, Reifung und Verantwortung bemühen. Sie dürfen sich nicht länger auf die Steuerung durch Politik und Wirtschaft verlassen. Er warnt auch, dass es gut möglich ist, dass wir unseren materiellen Konsum einschränken müssen. Gleichzeitig schlägt Strauß in seinem Buch auch versöhnlichen Töne an und zeigt, dass es Hoffnung auf eine positive Zukunft gibt.

“Ende offen” von Peter Strauß ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-02027-6 zu bestellen. Der tredition Verlag hat es sich zum wichtigsten Ziel gesetzt, jungen und unbekannten Autoren die Veröffentlichung eigener Bücher zu ermöglichen, aber auch Verlagen und Verlegern eine Kooperation anzubieten. tredition veröffentlicht Bücher in allen Medientypen, vertreibt im gesamten Buchhandel und vermarktet Bücher seit Oktober 2012 auch aktiv.

