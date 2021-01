Epic Workbook – Praxiswissen für exzellente Arbeitgeberattraktivität

So mancher Arbeitgeber hat ein Problem damit für sein Unternehmen die passenden Fachkräfte zu finden. Dies hängt jedoch nicht immer damit zusammen, dass es wirklich einen echten Fachkräftemangel gibt, sondern eher damit, dass der Arbeitgeber im Vergleich zur Konkurrenz nicht attraktiv genug ist. In diesem neuen Buch lernen die Leser, wie sie genau dieses Problem lösen und sich daraufhin über eine Vielzahl der genau richtigen Bewerber freuen können. Die Leser lernen die elementaren Bausteine kennen, die es braucht, um bald schon zu den Gewinnern im Kampf um die besten Köpfe zu gehören.

Sie erfahren vom Nutzen und der Umsetzbarkeit der fünfzig effektivsten Mitarbeiterbenefits. Sie lernen, was hinter Begriffen wie New Work, Holokratie, Scrum etc. steckt und begleiten den Autor auf einer faszinierenden Reise.

Jedes Unternehmen kann mit der Hilfe des professionellen Ratgebers „Epic Workbook“ von Sebastian Bluhm den Fachkräftemangel besiegen und zu einem großartigen Arbeitgeber werden. Der Autor will seine eigenen Erfahrungen an andere Unternehmer weitergeben und damit seinen Beitrag zur positiven Modernisierung deutscher Unternehmen leisten. Sebastian Bluhm begann vor einigen Jahren mit seinen Vorstandskollegen den vollständigen Umbau des Unternehmens. Aus einem IT-Dienstleister, der massiv mit dem Fachkräftemangel zu kämpfen hatte, wurde einer der beliebtesten und besten Arbeitgeber Deutschlands. Das Unternehmen kam in nur zwölf Monaten ganz praktisch von null Bewerbern zu einer prall gefüllten Bewerber-Warteliste. Die Leser lernen in diesem Buch nun, wie sie ihr eigenes Unternehmen so weit bringen können.

„Epic Workbook“ von Sebastian Bluhm ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-20230-6 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de