Ernst Crameri: Du kannst nicht auf dem Sofa sitzen und erwarten, dass der Erfolg an deine Tür klopft!

Bad Dürkheim. Viele Menschen wünschen sich beruflichen Erfolg, finanzielle Freiheit und ein selbstbestimmtes Leben. Gleichzeitig warten sie darauf, dass sich ihre Situation irgendwann von allein verbessert. Der Unternehmer, Autor und Coach Ernst Crameri kritisiert diese Haltung in Folge 3306 seines Podcasts Ergebnisorientiert deutlich. Seine zentrale Botschaft lautet: Wer etwas Außergewöhnliches erreichen will, muss bereit sein, seine gewohnten Wege zu verlassen, neue Erfahrungen zu sammeln und Verantwortung für die eigene Entwicklung zu übernehmen.

Aus seiner jahrzehntelangen unternehmerischen Erfahrung weiß Crameri, welche Bedeutung persönliche Begegnungen, neue Impulse und kontinuierliche Weiterbildung haben können. Während viele Menschen ihre Freizeit überwiegend in ihrer vertrauten Umgebung verbringen, sucht er bewusst den Austausch mit Unternehmern, Experten und Menschen, die neue Perspektiven eröffnen. Nach einem Aufenthalt in Würzburg führte ihn sein Weg nach Frankfurt, wo er unter anderem einen Podcast mit dem Transformationsexperten Prof. Dr. Georg Kraus aufnahm. Dabei entstanden neue Kontakte, Ideen und Möglichkeiten für die weitere Zusammenarbeit.

Für Crameri sind solche Begegnungen weit mehr als gewöhnliche Geschäftstermine. Sie bieten die Gelegenheit, gewohnte Denkmuster zu hinterfragen, Erfahrungen auszutauschen und neue Entwicklungen frühzeitig zu erkennen. Besonders im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz sieht er erhebliche Chancen für Menschen, die bereit sind, dazuzulernen. Neue Technologien können Arbeitsprozesse verändern, die Produktivität steigern und Geschäftsmodelle ermöglichen, die noch vor wenigen Jahren kaum vorstellbar waren. Voraussetzung dafür sei jedoch, sich aktiv mit diesen Veränderungen auseinanderzusetzen.

Kritisch betrachtet Crameri dagegen die Einstellung, beruflicher Erfolg sei in erster Linie eine Frage des Glücks. Häufig würden erfolgreiche Menschen um ihre Ergebnisse beneidet, während die jahrelange Arbeit, die zahlreichen Entscheidungen und die persönliche Einsatzbereitschaft dahinter kaum wahrgenommen würden. Aus seiner Sicht entsteht das sogenannte Glück des Tüchtigen häufig dadurch, dass Menschen Gelegenheiten erkennen, vorbereitet sind und konsequent handeln. Wer sich dagegen ausschließlich auf Zufälle verlasse, übersehe leicht die Möglichkeiten, die durch eigenes Engagement entstehen könnten.

Ein Beispiel aus seinem persönlichen Umfeld verdeutlicht diese Haltung. Crameri berichtet von einem jungen Mann, dem er eine berufliche Chance angeboten habe. Dieser habe jedoch abgelehnt, weil er befürchtete, dadurch weniger Zeit für seine Freunde zu haben. Crameri stellt diese Entscheidung nicht grundsätzlich infrage. Jeder Mensch könne selbst bestimmen, welche Prioritäten er setze. Allerdings müsse man auch akzeptieren, dass unterschiedliche Entscheidungen zu unterschiedlichen Ergebnissen führten. Wer seine bisherigen Gewohnheiten unverändert beibehalten wolle, könne nicht gleichzeitig erwarten, dass sich sein Leben grundlegend verändere.

Entscheidend sei deshalb, sich regelmäßig mit den eigenen Zielen auseinanderzusetzen. Was soll im Leben erreicht werden? Welche Fähigkeiten müssen dafür entwickelt werden? Welche Menschen können dabei unterstützen? Welche Gewohnheiten stehen der persönlichen Weiterentwicklung möglicherweise im Weg? Nach Crameris Überzeugung beginnt Veränderung mit der Bereitschaft, diese Fragen ohne Ausreden zu beantworten und anschließend konkrete Schritte einzuleiten.

In seinem Podcast fordert Ernst Crameri dazu auf, sich nicht länger ausschließlich über schwierige wirtschaftliche Bedingungen, fehlende Chancen oder den Erfolg anderer Menschen zu beklagen. Stattdessen sollten Eigeninitiative, Weiterbildung, neue Kontakte und konsequentes Handeln im Mittelpunkt stehen. Erfolg sei zwar niemals garantiert, doch wer dauerhaft untätig bleibe, begrenze seine eigenen Entwicklungsmöglichkeiten.

Mit seinem Podcast Ergebnisorientiert und der kostenlosen Crameri Academy setzt sich Ernst Crameri dafür ein, Menschen zu eigenverantwortlichem Handeln, persönlicher Weiterentwicklung und einem bewussteren Umgang mit ihren Möglichkeiten zu motivieren.

Weitere Informationen

Podcast Ergebnisorientiert, Folge 3306: Du willst erfolgreich werden? Dann hör auf zu jammern und beweg endlich deinen Hintern!

Podcast-Website: Podcast ergebnisorientiert

Crameri Academy: Weitere Informationen über die Podcast-Website.