EZB legt Zinspause ein: Bauzinsen dürften zunächst stabil bleiben

– Die Europäische Zentralbank (EZB) hat den Leitzins im Euroraum unverändert bei 2,5 Prozent belassen

– Bauzinsen für zehnjährige Darlehen zuletzt bei rund 4,4 Prozent

– Interhyp-Bankenpanel erwartet kurzfristig überwiegend stabile Bauzinsen

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat den Leitzins im Euroraum unverändert bei 2,5 Prozent belassen. Für Immobilienkäuferinnen und -käufer dürfte die Entscheidung zunächst wenig an den Finanzierungskonditionen ändern. Denn die Bauzinsen folgen nicht unmittelbar dem EZB-Leitzins, sondern orientieren sich stärker an den langfristigen Kapitalmarktzinsen. Entsprechend können erwartete geldpolitische Schritte bereits vor einer EZB-Entscheidung in den Konditionen eingepreist sein.

Zuletzt lagen die Bauzinsen für zehnjährige Darlehen bei rund 4,4 Prozent. Für die kurzfristige Entwicklung erwartet das aktuelle Interhyp-Bankenpanel überwiegend eine Seitwärtsbewegung: 80 Prozent der befragten Institute rechnen für die kommenden ein bis zwei Monate mit gleichbleibenden Bauzinsen, 20 Prozent mit fallenden Konditionen. Mit einem kurzfristigen Anstieg rechnet derzeit niemand im Panel.

Hinter dieser Einschätzung steht auch die Erwartung, dass die Finanzmärkte mögliche weitere Schritte der Notenbanken bereits weit vorweggenommen haben. Ein Teilnehmer des Bankenpanels verweist darauf, dass bereits mehrere mögliche EZB-Zinserhöhungen eingepreist seien.

Jörg Utecht, Vorstandsvorsitzender der Interhyp Gruppe, sagt:

„Die heutige Zinspause der EZB dürfte für sich genommen wenig Bewegung bei den Bauzinsen auslösen. Die Kapitalmärkte haben mögliche weitere Zinsschritte bereits zu einem guten Teil vorweggenommen. Für Immobilienkäuferinnen und -käufer ist deshalb weniger eine einzelne EZB-Entscheidung entscheidend als die weitere Entwicklung der langfristigen Kapitalmarktzinsen.“

„Wer eine passende Immobilie gefunden hat, sollte deshalb nicht auf den perfekten Zinszeitpunkt warten. Viel wichtiger ist die Frage, ob die Immobilie und die Finanzierung langfristig zum eigenen Budget passen. Gerade auf dem derzeit erhöhten Zinsniveau lohnt es sich, verschiedene Angebote und Finanzierungsmodelle genau zu vergleichen.“

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Benjamin Hirsch, Senior Unternehmenssprecher, Interhyp AG, August-Everding-Straße 24, 81671 München, Telefon: +49 (89) 20307 1367, E-Mail: presse@interhyp.de; https://www.interhyp.de

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