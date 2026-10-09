Gemeinsam durch Berlin: BRAUN und Arda Saatçi bringen beim ersten Braun Legendary Community Run rund 50 ausgewählte Teilnehmer auf die Strecke

Ein legendärer Start in den Tag: Gemeinsam mit Extremsportler Arda Saatçi und rund 50 Laufbegeisterten hat Braun heute die Hauptstadt in Bewegung gebracht. Zum Launch des neuen Braun All-in-One Series 9 setzt Braun den Fokus auf Performance, Vielseitigkeit und unkomplizierte Routinen für einen aktiven Alltag. Rund 50 Teilnehmer machten sich am Morgen gemeinsam mit Arda Saatçi auf eine etwa 6,5 Kilometer lange Laufrunde durch Berlin Wedding.

Start und Ziel war der Lobe Space: Von hier aus ging es für die Community gemeinsam durch Berlin und anschließend wieder zurück. Neben dem gemeinsamen Lauferlebnis standen vor allem das Community Erlebnis, die Gespräche, die Atmosphäre und das Miteinander im Fokus. So entstand ein Vormittag, der weit über den sportlichen Aspekt hinausging und Menschen mit einer gemeinsamen Leidenschaft zusammenbrachte.

Gleichzeitig machte der Run erlebbar, wofür auch Braun steht: Performance beginnt mit der richtigen Routine und dem Anspruch, sich kontinuierlich weiterzuentwickeln. So wurde der Braun Legendary Run x Arda Saatçi für die Teilnehmer zu einem ganz persönlichen „legendären“ Moment. Für Arda persönlich bedeutet „legendär“ im Sport und darüber hinaus:

„Legendär bedeutet für mich nicht unbedingt, der Beste oder Schnellste zu sein. Es sind eher die Momente, in denen du über deine eigenen Grenzen hinausgehst und etwas schaffst, von dem du vorher vielleicht selbst nicht wusstest, ob es möglich ist. Das gilt für mich im Sport genauso wie im Leben – am Ende geht es immer um You vs. You.“

Passend zum Launch des neuen Braun All-in-One Series 9 machte der Community Run genau diesen Gedanken erlebbar: Routinen bewusst zu gestalten und jeden Tag mit dem Anspruch zu starten, dich deinen persönlichen Herausforderungen zu stellen.

Der neue Braun All-in-One Series 9 richtet sich an Männer, die Wert auf Vielseitigkeit, Performance und unkomplizierte Routinen legen. Gerade verlässliche Produkte sind für viele Männer ein wichtiger Bestandteil des Alltags und erleichtern einen aktiven Lebensstil. Das Training bestimmt einen großen Teil des Alltags von Arda und entsprechend wichtig ist auch hier die Routine davor und danach.

„Gerade wenn ich viel unterwegs bin, mag ich Dinge, die unkompliziert sind und funktionieren. Der Braun All-in-One Series 9 passt da gut rein, weil ich damit meine Shaving-Routine schnell und einfach erledigen kann und mich danach direkt ready für den Tag fühle.“

Mit dem heutigen Community Run haben Braun und Arda Saatçi den Launch des neuen Braun All-in-One Series 9 nicht nur gefeiert, sondern gemeinsam mit der Community erlebbar gemacht. Ein legendärer Morgen voller Bewegung, Motivation und Begegnungen, der gezeigt hat, dass Performance weit über die Laufstrecke hinausgeht.

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