Gemeinsam puzzeln – gemeinsam Spaß haben

Die Volksbank Spree-Neiße eG lädt zum großen Volksbank Puzzle Race ein und macht Gemeinschaft, Teamspirit und Spaß am sportlichen Kräftemessen zum Erlebnis.

Wer Freude am Knobeln hat und gerne gemeinsam Herausforderungen meistert, sollte sich dieses besondere Event nicht entgehen lassen:

Vom 12. Oktober bis zum 6. November 2026 verwandeln sich die Geschäftsstellen der Volksbank Spree-Neiße eG in mitreißende Qualifying-Strecken, auf denen Generationenteams um jede Sekunde kämpfen.

Das Besondere dabei: Ein Team besteht immer aus einer volljährigen und einer minderjährigen Person. Gemeinsam stellen sie sich der Aufgabe, ein Puzzle so schnell wie möglich zusammenzusetzen. Dabei zählt vor allem das gemeinsame Erlebnis. Ob Eltern und Kinder, Großeltern und Enkel, Geschwister oder Freunde – beim Volksbank Puzzle Race stehen Zusammenhalt, Geschicklichkeit und generationsübergreifender Teamgeist im Mittelpunkt.

Die Spannung steigt bis zum Schluss: Das jeweils schnellste Team einer Geschäftsstelle qualifiziert sich für das große Finale Race am 19. November 2026 in der Hauptgeschäftsstelle der Volksbank Spree-Neiße eG in Forst.

Dort treffen die fünf Siegerteams aus dem Geschäftsgebiet aufeinander und kämpfen erneut um Bestzeiten. Wer behält die Nerven, arbeitet am besten zusammen und sichert sich den Titel „Volksbank Puzzle Race Champion 2026“?

Auf die Gewinner und Platzierten warten attraktive Preise, die weitere gemeinsame Erlebnisse ermöglichen und die Freude über den Erfolg miteinander teilen lassen.

Mit dem Volksbank Puzzle Race setzt die Volksbank Spree-Neiße eG ein Zeichen für Gemeinschaft und Miteinander. Denn unabhängig vom Alter gilt: Jeder kann teilnehmen, jeder kann gewinnen und vor allem kann jeder Spaß haben. Im Mittelpunkt stehen nicht nur die Puzzleteile, sondern die Menschen, die sie gemeinsam zusammensetzen.