Gesund trotz Corona – Hilf anderen mit deinen Rezepten durch die Pandemie

Eine Chance nicht für Gastronomiebetreiber, Köche und Konditoren – Hier sind von der alleinerziehenden Mutter bis zum selbstversorgenden Großvater alle gefragt!

Die Gastronomie macht erst langsam wieder auf und wir blicken auf ein Jahr zurück, in dem viele Restaurants und Hotels schließen mussten. Die Pandemie hat uns übel mitgespielt. Und doch haben wir darin immer wieder Chancen gesehen. Möglichkeiten unsere Fähigkeiten auf einem anderen Wege zu präsentieren. KLICKLAC bietet eine solche Möglichkeit.

Miteinander statt Gegeneinander

Corona zeigte uns, dass wir aufeinander angewiesen sind. Wir mussten einander vertrauen, die Quarantänezeiten einzuhalten und den Abstand einzuhalten, sowie Masken zu tragen. Alles in allem hat das sehr gut funktioniert. Warum also nicht weiterhin zusammen großes erreichen?!

KLICKLAC bietet eine Plattform, auf der man Erfahrungen, Wissen und Tipp mit anderen teilen kann. Zu Preisen, die der Verfasser selbst angibt, kann man so Ratgeber erhalten, die nicht nur aus der Feder professioneller Experten stammen, sondern direkt aus dem Alltag. Denn wenn wir mal ehrlich sind: Der Alltag bringt uns so einiges bei. Die Vision von KLICKLAC ist es, dass man sich untereinander austauscht mit Tipps und Tricks, die man sonst nur in Büchern von „Experten“ lesen kann. KLICKLAC bietet sowohl Experten als auch JEDEM anderen die Möglichkeit seine Werke zu veröffentlichen.

So können wir gemeinsam großes erreichen!

Gesunde Ernährung in Zeiten von Corona

Da Restaurants und Hotelbetriebe geschlossen waren, griffen in der Pandemie viele auf Fast Food und Fertiggerichte zurück. Die Inhaltsstoffe wurden nicht beachtet: Hauptsache es ging schnell zwischen Home-Office, den Kindern, die nicht in die Schule konnten und allen anstehenden Haushaltsaufgaben.

Doch schnell muss nicht immer ungesund bedeuten! Diese Bitte geht raus an alle Köchinnen und Köche und an alle, die es werden wollen oder etwas an ihrer Ernährung ändern möchten.

Teilt eure besten Rezepte auf KLICKLAC.de!

Oder erklärt, wie ihr den besten Biskuit hinbekommt, die beste Salatsoße, gebt Tipps, welcher Grill am besten für einen kleinen Balkon geeignet ist und wie man den Backofen am einfachsten reinigt.

Jetzt sind alle Hausfrauen/-männer, Mütter, Väter und (Hobby-)Köche gefragt! Teilt euer Wissen auf Klicklac.de und tragt etwas dazu bei, dass wir alle gesund aus dieser Pandemie kommen.

Mit Ernährungsratgebern Geld verdienen

KLICKLAC.de bietet zudem einen tollen Nebeneffekt:

Mit den Ratgebern, die ihr einstellt, könnt ihr Geld verdienen!

Ihr bestimmt den Preis eures Werkes: Dabei könnt ihr euch ganz auf euer Bauchgefühl verlassen, oder euch an anderen bereits veröffentlichten Ratgebern orientieren.

Zudem gibt es die Möglichkeit eure Ratgeber in verschiedenen Formaten zu entwerfen. Wenn ihr das ewige Lesen leid seid, wie wäre es, wenn ihr eine Art Hörbuch draus macht? Dazu müsst ihr eure wertvollen Tipps und Tricks einfach aufnehmen und als mp3-Datei hochladen. Oder ihr seid eher ein Fan des Visuellen? Dann bietet sich unser Videoformat an: Egal, ob du dich selbst in der Küche filmen möchtest, oder einfach nur ein Rezeptbuch durchblätterst und kommentierst: Euren Ideen sind keine Grenzen gesetzt.

An alle (Hobby-)Köche, Ernährungsberater, Hausfrauen/-männer, Mütter, Väter?Teilt eure Ernährungstipps mit anderen und verdient etwas dazu!

Mehr Infos und Video-Tutorials unter https://klicklac.de/was-ist-klicklac/

F&A unter https://klicklac.de/service/brauchst-du-hilfe/?id=0

