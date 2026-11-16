München, 16.11.2026 – Wer bei Google Maps wissen wollte, ob ein Handwerksbetrieb auch samstags kommt oder eine Praxis barrierefrei ist, konnte bisher im Fragen-und-Antworten-Bereich des Unternehmensprofils nachsehen. Diese Funktion gibt es nicht mehr. Google beantwortet solche Fragen inzwischen mit einer KI, die ihre Informationen unter anderem aus den Profilangaben, den Bewertungen und der Website des Unternehmens bezieht.

„Für viele Betriebe heißt das: Was nicht im Profil oder auf der eigenen Website steht, kann die KI auch nicht richtig wiedergeben“, sagt Lennart Laabs, Geschäftsführer von Adversum, einer Online-Marketing-Agentur aus München. „Lücken füllt sie im Zweifel mit dem, was in Bewertungen steht. Das ist nicht immer das, was der Betrieb selbst über sich sagen würde.“

Vier Punkte, die lokale Unternehmen jetzt prüfen sollten

– Die Hauptkategorie so genau wie möglich wählen, also zum Beispiel „Fliesenleger“ statt „Bauunternehmen“.

– Die Beschreibung mit bis zu 750 Zeichen vollständig nutzen: Was bietet der Betrieb an, für wen und in welchem Umkreis?

– Leistungen, Öffnungszeiten und Sonderöffnungszeiten aktuell halten.

– Zufriedene Kundinnen und Kunden aktiv um Bewertungen bitten und auf jede Bewertung antworten.

Gerade Bewertungen gewinnen damit an Gewicht. In der Local Consumer Review Survey 2026 des Softwareanbieters BrightLocal gaben 74 Prozent der befragten US-Verbraucher an, nur auf Bewertungen der letzten drei Monate zu achten. „Ein Stapel Sterne von vor drei Jahren hilft heute kaum noch“, so Laabs. „Wer regelmäßig nach Feedback fragt, hält sein Profil aktuell und gibt Google gleichzeitig mehr Material für gute Antworten.“

Auch für bezahlte Anzeigen relevant

Die Änderung betrifft nicht nur die unbezahlte Suche. Auch bei lokalen Werbekampagnen prüfen Interessenten vor einem Anruf meist zuerst das Profil mit seinen Bewertungen und Angaben. Bei Adversum gehören deshalb Local SEO und die Google-Ads-Betreuung in München zusammen, damit Anzeigen auf ein vollständiges Profil und eine passende Website führen.