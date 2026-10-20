Geophysik-Offensive im mexikanischen Silber-Hotspot: Kingsmen Resources (TSXV: KNG / OTCQB: KNGRF / FSE: TUY) forciert die Exploration auf dem 8,8 Quadratkilometer großen Projekt Las Coloradas in Chihuahua. Während bereits das 22. Bohrloch der laufenden Kampagne abgeteuft wird, startet eine flächendeckende Drohnenmagnetik- und LiDAR-Vermessung. Das Programm zielt darauf ab, verdeckte Aderstrukturen unter mächtigem Deckgebirge zu durchleuchten und an bisherige Spitzenfunde von bis zu 218 g/t Silberäquivalent über 6,45 Meter anzuknüpfen.

Tektonische Schnittstellen als Treffergarant: Bisherige Bohrungen belegen, dass die Kreuzungspunkte der nordwestlichen und nordöstlichen Strukturkorridore die mächtigsten Edelmetallgehalte beherbergen. Mit 196 Fluglinienkilometern schließt die hochauflösende Geophysik nun die Datenlücke unter der Oberfläche und liefert eine Serie neuer, bohrbereiter Ziele entlang des gesamten Trends – der zentrale Katalysator für den zügigen Ausbau des Silber-Gold-Systems.

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Heiße Silber-Story: Kingsmen startet Drohnen-Offensive in Mexiko!

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