Holistic Performance – Leistung und Gesundheit in Einklang

Dauerstress, Überbelastung, Unzufriedenheit – das sind neben Konflikten, Demotivation und niedriger Leistungsbereitschaft die Themen, die in vielen Unternehmen vorherrschen. Denise und Egon Schiebel von Schiebel Consulting wissen um diese Herausforderungen und die sich dadurch ergebende abnehmende Performance von Führungskräften und Mitarbeitenden.

Mit ihrem holistischen Ansatz unterstützen sie dabei, die Herausforderungen zu meistern und eine gesundheitsförderliche Arbeitswelt zu kreieren, in der Führungskräfte, Teams und Mitarbeitende gestärkt werden, um selbstsicher und mutig die gemeinsame Zukunft zu gestalten. „Gemeinsam arbeiten wir mit Ihnen an dem Ziel, den Krankenstand nachhaltig zu senken, die Gesundheitskompetenz aller Beschäftigten zu fördern und die Performance von Führungskräften, Teams und dem Gesamtunternehmen zu steigern“, ergänzt Denise Schiebel.

In ihren Beratungen, Coachings, Workshops und Trainings bringen Denise und Egon Schiebel Gesundheit und Business zusammen. „Wir wirken dabei in alle Bereiche des Unternehmens hinein, um eine Holistic Performance zu entwickeln. Auf der einen Seite vermitteln wir, was die Menschen individuell, im Team und in Führungspositionen unterstützt, gesund zu bleiben. Auf der anderen Seite steigern wir mit Business-Coachings und -Trainings die Performance“, konkretisiert Egon Schiebel. Gemeinsam entwickeln sie als wertschätzende Gestalter und Berater, Impulsgeber und wirkungsvolle Befähiger Menschen und Unternehmen hin zur individuellen Holistic Performance – mit Lösungsstrategien und konkreten Maßnahmen, die eine Balance zwischen Gesundheit und Business herstellen.

Das Ziel von Schiebel Consulting erläutert Denise Schiebel näher: „Durch den Einklang von Performance und Gesundheit schaffen wir optimale Rahmenbedingungen, damit Sie die Zukunft wirksam und aktiv gestalten.“ „Das Fundament einer erfolgreichen Performance eines jeden Unternehmens bilden die Menschen, die darin arbeiten – als Individuen und in Teams. Wir bringen die Bereiche Business und Gesundheit in ein Gleichwicht, das Wachstum ermöglicht und die Performance steigert“, fügt Egon Schiebel hinzu.

In einer gesundheitsförderlichen Arbeitswelt sind Unternehmen in der Lage, auch in einem sich ständig verändernden Umfeld, dauerhaft die notwendige Performance abzurufen. „Unternehmen, die den Blick auf ein ganzheitliches Gesundheitsmanagement legen, profitieren von weniger Krankenständen, höherer Leistungsfähigkeit ihrer Führungskräfte, Teams und Mitarbeitenden und stellen sich sicher für die Zukunft auf“, bekräftigt Denise Schiebel abschließend.

Mehr Informationen und Kontakt zu Schiebel Consulting – Holistic Performance – gibt es hier: https://www.schiebel-consulting.de/