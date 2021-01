Innovative Technologie – für den erfolgreichen Start in das Jahr 2021!

Das neue tribologische Verfahren innotech tricomplex-Technology? ist speziell auf die Anforderungen der Instandhaltung 4.0 und Fokus Zukunft ausgerichtet.

Ausgehend von dem klaren Grundsatz: „Jeder optimalen Schmierung geht eine zuverlässige Reinigung voraus“, werden hierbei spezielle Reinigungs-, Schmierungs- und Korrosionsschutzkomponenten – je nach Schmieraufgabe – aufeinander abgestimmt.

Der Schmiervorgang ist in einem Arbeitsschritt erledigt und wird auch bei laufendem Betrieb durchgeführt. Die Wirkung der innotech tricomplex-Technology? beruht auf der intelligenten innofluid? Additiv-Technik.

Die Merkmale der neuen Technologie:

? „3 in 1“ Reinigen, Schmieren und Schützen erfolgt in einem Arbeitsgang

? Grifftrockener, stabiler Schmierfilm

? Wichtig in Bezug auf die Arbeitssicherheit: Es besteht keine besondere

Kennzeichnungspflicht durch Verwendung entaromatisierter Kohlenwasserstoffe!

Die Vorteile der innotech tricomplex-Technology?:

? Niedrige oder minimale Verschmutzungsneigung durch trockene Oberfläche

? Permanente, kontinuierliche Reinigung bei gleichzeitiger Oberflächen-Einglättung

? Weniger Verschleiß, weniger Energieverbrauch, bessere Schmierleistung

Schnell. Einfach. Zuverlässig. Mehr unter https://www.innotech-r.com/de/tricomplex.

Lassen Sie uns miteinander sprechen. Wir freuen uns auf Ihren Kontakt und wünschen Ihnen einen gesunden, guten und inspirierenden Start in das neue Jahr!