Invest2Grow: Zehn Monate Start-Up Mentoring

Ab sofort können sich Gründer für das neue Start-Up-Mentoring-Programm ?Invest2Grow? von Unternehmer Gerold Wolfarth bewerben. Der Gründer und CEO der bk Group, Gerold Wolfarth, lädt junge Unternehmen zu einem 10-monatigen Mentoring-Programm ein. Zwölf Start-Ups aus verschiedenen Branchen arbeiten und lernen gemeinsam, um allen Mitgliedern Innovation und nachhaltiges Wachstum zu ermöglichen. Das Programm ist exklusiv für Mitglieder des Innovation-Marketplace SalsUp verfügbar und startet im Februar 2021. Das Programm endet mit dem Finale der ?The Grow?-Roadshow 2021 im Oktober, auf der die besten Start-Ups live vor einer hochkarätig besetzten Jury und über 350 Mittelständlern pitchen und der Invest2Grow Award verliehen wird.

Weltweit einzigartiges Programm und Chance auf doppeltes Investment

Gründer haben durch Invest2Grow die Chance, an einem weltweit einzigartigen Konzept teilzuhaben: Persönlicher Austausch sowie die Arbeit an individuellen Herausforderungen und an unternehmerischem wie persönlichem Wachstum stehen im Zentrum von Gruppen-Onlinemeetings und Einzelcoachings. Um internen Wettbewerb auszuschließen, wird aus jeder Branche nur ein Start-Up zugelassen. Zu den renommierten Mentoren und Jury-Mitgliedern zählen unter anderem Dr. Walter Döring (Geschäftsführender Gesellschafter der Akademie der Weltmarktführer und Wirtschaftsminister a. D.), Ex-Nationalspieler, HSV-Präsident und Unternehmer Marcell Jansen, sowie SalsUp-CEO Bernhard Schindler.

Jedes teilnehmende Start-Up ist außerdem automatisch für den Invest2Grow-Award nominiert und hat zusätzlich die Chance auf ein Investment von 250.000 Euro durch Gerold Wolfarth persönlich.

?Es ist mir ein Anliegen, Gründer ganz aktiv und individuell auf ihrem Weg zu begleiten. Die persönliche Entwicklung, Unternehmerpersönlichkeit und nachhaltiges Wachstum sind zentrale Erfolgsfaktoren, die ich an die Teilnehmer von Invest2Grow weitergeben möchte?, beschreibt Gerold Wolfarth das Programm.

Marktreife und Growth-Mindset als Voraussetzung für Teilnahme an Invst2Grow

Für Invest2Grow kann sich jeder Start-Up-Gründer bewerben, der die folgenden Anforderungen erfüllt:

Start-Up-Gründung erfolgte 2015 oder später

Unternehmen ist market proof, ein Minimum Viable Product ist vorhanden

Grundsätzliches Bekenntnis zu Nachhaltigkeit und sozialer Verantwortung

Motivation, Eigenverantwortung, Engagement, Offenheit und Risikobereitschaft

Vollständig ausgefülltes Profil auf dem Innovation-Marketplace SalsUp

?Invest2Grow stellt das fehlende Verbindungsstück zwischen Start-Ups und dem Mittelstand dar. Wir sind sehr stolz, dass Gerold Wolfarth sein Wissen als mittelständischer Unternehmer und Investor an ausgewählte, bei SalsUp registrierte Start-Ups weitergeben wird?, kommentiert Bernhard Schindler, Gründer und CEO von SalsUp.

Unter diesem Link geht es zur Anmeldung. Aus sämtlichen Anmeldungen werden 20 Start-Ups vorausgewählt, aus denen im Zuge von persönlichen Video-Gesprächen final 12 Teilnehmer*innen des ersten Jahrgangs von Invest2Grow ausgewählt werden.

Programm und thematische Schwerpunkte von Invest2Grow

Das Mentoring-Programm Invest2Grow bereitet Start-Ups gezielt vor, den zukünftigen Partner und Investor aus dem Mittelstand richtig zu begegnen und zu verstehen.

Umfassende Themenblöcke über zehn Monate hinweg sind: Unternehmer-Mindset, Personal Growth, Finanzen & Controlling, Start-Up-Check, Überprüfung und Skalierbarkeit des Businessmodels, Marketing & Sales, Leadership und Next Level Growing.