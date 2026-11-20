Forchheim, 20. November 2026. – Viele Menschen wissen, was sie erreichen möchten. Dennoch bleibt es oft bei guten Absichten. Was braucht es, um persönliche Ziele klar zu formulieren, Entscheidungen auch ohne absolute Gewissheit zu treffen und schließlich aktiv zu werden?

Mit diesen Fragen beschäftigt sich der Impulsabend mit Lesung „Irgendwann ist später vorbei – Entscheide dich und tu es“, der am Donnerstag, 26. November 2026, um 19 Uhr in der Digitalwerkstatt Forchheim stattfindet.

Im Mittelpunkt der Veranstaltung stehen drei wesentliche Schritte auf dem Weg zur Umsetzung eigener Vorhaben: Ziele definieren, Entscheidungen fällen und konsequent handeln. Die Autorin, Trainerin und Speakerin Stefanie J. Camin verknüpft dazu Erkenntnisse aus der Psychologie mit alltagstauglichen Anregungen und praktischen Handlungsempfehlungen. Ergänzt werden ihre Impulse durch ausgewählte Textstellen aus ihrem Buch „Die innere Führungskraft stärken: 147 Tipps für Entfaltung, Erfüllung und Erfolg“, das 2025 im Verlag Vandenhoeck & Ruprecht veröffentlicht wurde.

Dabei beleuchtet Camin insbesondere, weshalb gute Vorsätze nicht automatisch zu Veränderungen führen. Ein Wunsch benötigt eine konkrete Zielsetzung, eine Entscheidung lässt sich nicht immer auf der Grundlage vollständiger Sicherheit treffen und der Schritt von der Planung zur Umsetzung stellt häufig die größte Herausforderung dar. Die Teilnehmenden erhalten Anregungen, wie sie solche Hindernisse bewusster wahrnehmen, überwinden und ihre Vorhaben aktiv voranbringen können.

Für den Impulsabend sind etwa 45 Minuten vorgesehen. Im Anschluss besteht die Gelegenheit, Fragen zu stellen und sich miteinander auszutauschen.

Termin: Donnerstag, 26. November 2026, 19 Uhr

Ort: Digitalwerkstatt, Breitweidig 27, 91301 Forchheim

Eintritt: frei

Anmeldung: https://eveeno.com/irgendwann-ist-spaeter-vorbei