Juggernaut Exploration (TSXV: JUGR; OTCPK: JUGRF) meldet starke visuelle Treffer beim ersten Bohrprogramm auf dem Projekt Big One im kanadischen Golden Triangle: In der Whopper Zone trafen die Bohrer auf bis zu 20 Meter mächtige Quarz-Sulfid-Intervalle. Frühere Oberflächenproben ergaben dort bereits Spitzenwerte von bis zu 44,76 g/t Goldäquivalent.

Aufgrund der Erfolge stockt das Unternehmen das voll finanzierte Programm spontan von 10.000 auf 13.000 Meter auf. Die Geologie deutet auf ein großes Porphyr-System in direkter Nachbarschaft zu Weltklasse-Lagerstätten wie Brucejack hin – die bevorstehenden Laboranalysen liefern nun den nächsten Kurstreiber.

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Juggernaut Exploration bestätigt mächtige Vererzungsstrukturen über 600 Meter Streichlänge

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