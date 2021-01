Katarina Witt ist zurück auf dem Eis und präsentiert das neue VIGANTOLVIT? IMMUN* / Ab Januar in der Apotheke: Das neue 5-in-1 Kombipräparat mit Vitamin D für ein gesundes Immunsystem* (FOTO)

Katarina Witt ist zurück auf dem Eis. Ab Januar 2021 wird die 2-fache Olympiasiegerin im Eiskunstlauf neues Testimonial für die Marke VIGANTOLVIT? in Deutschland. „Als ehemalige Leistungssportlerin weiß ich, wie wichtig es ist, Ziele mit Leidenschaft zu verfolgen. Es ist mir wichtig, andere in ihrer Motivation zu unterstützen, ihre persönlichen Ziele für einen gesunden und aktiven Lebensstil – egal in welchem Lebensabschnitt – konsequent zu verfolgen“, so Katarina Witt über ihre Beweggründe für die Kooperation mit Vigantolvit?. Als Leistungssportlerin und Unternehmerin steht Katarina Witt für einen aktiven Lebensstil. Auch wenn die Temperaturen frostig sind, lodert in ihr das Eisfieber, ihre Leidenschaft für das Eislaufen, gegen die sie nie immun sein wird. „Es hat mich begeistert, für diese Kampagne wieder meine Schlittschuhe anzuziehen und auf dem Eis zu stehen“ schwärmt Katarina Witt, „Kälte hat mir nie etwas ausgemacht, vor allem nicht, wenn ich das tue, was ich am meisten liebe. Mein Geheimnis? Ein gesundes Immunsystem“, so die 2-fache Olympiasiegerin. Damit sie auch weiterhin so aktiv bleiben kann, unterstützt sie ihr Immunsystem mit einem ausgewogenen Lebensstil, viel Bewegung und Vitamin D*. Aus diesem Grund vertraut Katarina Witt Vigantolvit? – dem Marktführer für Vitamin-D-Produkte zur Nahrungsergänzung**.

Eine 2020 durchgeführte internationale Befragung zeigt, dass lediglich 54 Prozent der Verbraucher auf ihr Immunsystem vertrauen und ein gestiegenes Interesse bei Verbrauchern besteht, ihr Immunsystem durch eigenes Handeln zu stärken.[1] Um die normale Funktion des Immunsystems zu unterstützen, bringt VIGANTOLVIT?, europäischer Marktführer für Vitamin-D-Produkte zur Nahrungsergänzung**, das neue Nahrungsergänzungsmittel VIGANTOLVIT? IMMUN* auf den Markt. Mit Hilfe des innovativen 5-in1-Kombipräparates mit Vitamin D wird das Immunsystem unterstützt*. Außerdem tragen die Mineralien Zink, Selen und Kupfer zum Schutz der Zellen vor oxidativem Stress bei. Vitamin C trägt zudem zur Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung bei und unterstützt einen normalen Energiestoffwechsel.

Wer kennt das Gefühl von Erschöpfung, Stress und Antriebslosigkeit nicht, das einen in den dunklen Wintermonaten von Zeit zu Zeit übermannt und unter anderem das Immunsystem belastet? Gerade in der kalten Jahreszeit tun sich viele Menschen schwer, ihren Leidenschaften im Alltag so aktiv nachzugehen, wie sie es sonst gewohnt sind. Oft verbringen die Menschen gerade jetzt viel Zeit in geschlossenen Räumen bzw. zu wenig Zeit in der Sonne. Aber auch unabhängig von der Verweildauer im Freien ist es in den Monaten Oktober bis März in den nördlichen Breiten nicht möglich, ausreichend Vitamin D, über die Haut zu produzieren. Vitamin D, auch „Sonnenvitamin“ genannt, spielt für die Regulierung des Immunsystems eine zentrale Rolle. Auch in der Bevölkerung wächst das Bewusstsein um die Bedeutung der Funktionsfähigkeit körpereigener Abwehrkräfte im Alltag. So ergab eine globale Befragung, dass 53Prozent der Verbraucher ihre Ernährung und ihren Lebensstil geändert haben, um ihr Immunsystem zu verbessern.[1]

Mit über 90 Jahren Erfahrung in der Herstellung von Vitamin-D-Produkten bringt der Marktführer P&G Health mit VIGANTOLVIT? IMMUN * nun ein neues Nahrungsergänzungsmittel für Erwachsene auf den Markt, um Menschen dazu zu ermuntern, ihren Lebensstil unabhängig von der Jahreszeit so aktiv zu gestalten, wie sie es möchten. Die neue 5-in-1 Formel mit Vitamin D3, Vitamin C, Zink, Selen und Kupfer unterstützt das Immunsystem von innen und hilft dem Immunsystem ein Gewinner zu bleiben.*

VIGANTOLVIT? IMMUN* ist ab Januar 2021 als Nahrungsergänzungsmittel exklusiv in der Apotheke erhältlich. Geeignet für Erwachsene ab einem Alter von 18 Jahren ist es in zwei Packungsgrößen, 30 und 60 Stück, als Kombipräparat in Tablettenform, glutenfrei und laktosefrei erhältlich. Eingenommen wird nur 1 Tablette täglich.

Über P&G Health

P&G Health, die Gesundheitssparte von P&G, konkurriert in den größten und am schnellsten wachsenden Kategorien und Märkten für Körperpflege und Mundpflege mit einem Umsatz von über 200 Mrd. USD, um verbraucherorientierte Innovationen voranzutreiben.

Das P&G Gesundheitsportfolio umfasst führende Marken in den Bereichen Erkältung mit WICK? und Nasivin?, Schwangerschaft mit Femibion? und Clearblue?, Zahn-und Mundpflege mit Oral-B?, blend-a-dent? und blend-a-med?, Vitamin- und Mineralstoffprodukte mit Bion3? und Vigantol? / Vigantolvit? sowie Schmerzlinderung mit Kytta?.

Über Procter & Gamble

Procter & Gamble (P&G) bietet Verbrauchern auf der ganzen Welt eines der stärksten Portfolios mit qualitativ hochwertigen und führenden Marken wie Always?, Ambi Pur?, Ariel?, Bounty?, Charmin?, Crest?, Dawn?, Downy?, Fairy?, Febreze?, Gain?, Gillette?, Head & Shoulders?, Lenor?, Olay?, Oral-B?, Pampers?, Pantene?, SK-II?, Tide?, WICK?, und Whisper?. P&G ist weltweit in 70 Ländern tätig.

Weitere Informationen über P&G und seine Marken finden Sie unter http://www.pg.com und http://www.twitter.com/PGDeutschland .

