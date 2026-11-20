Wie stark ist der Arm, der die Räder stillstehen lässt? Die größte Gewerkschaft Deutschlands steht unter enormen Druck, es brennt an allen Ecken und Enden. Da ist der Jobabbau. Da ist die unsichere Zukunft des Standorts Deutschland. Da ist der Kampf um die Arbeitszeit. Das ist eine giftige Mischung. Es sind tatsächlich die Arbeitgeber, die den Konflikt eskalieren. Die Gewerkschaft gab sich trotz der vielfältigen Angriffe lange kompromissbereit und sie wirkt auch jetzt noch erstaunlich gehemmt.

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