Kreistag Siegen-Wittgenstein muss am 13. November für den Nationalpark Rothaarkamm stimmen!

Die ÖDP Nordrhein-Westfalen appelliert an die Mitglieder des Kreistags Siegen-Wittgenstein, am 13. November 2026 für die Ausweisung eines Nationalparks am Rothaarkamm zu stimmen. Der Umweltausschuss des Kreistags hatte sich am 2. November mit knapper Mehrheit durch die Stimmen von CDU und AfD dagegen ausgesprochen. Als Gründe wurden der Ausbau der Infrastruktur und die Finanzierung aus Steuergeldern genannt.

„Ein Nationalpark ist eine einzigartige Chance für den Naturschutz, die regionale Wirtschaft und eine höhere Lebensqualität. Als wertvolles Naturkapital stärkt er die Region als nachhaltigen Wirtschafts- und Lebensraum für kommende Generationen“, so die ÖDP NRW.

Das Projekt im Überblick

Das geplante Gebiet umfasst rund 4.600 Hektar auf dem Rothaarkamm zwischen Hilchenbach-Lützel und Netphen-Hainchen. Es wäre der zweite Nationalpark in Nordrhein-Westfalen, der zudem im Koalitionsvertrag der Landesegierung zugesichert ist. Im Mehrwert der Schaffung des Nationalparks bisher kaum benannt ist die nachhaltige Verbesserung der Wasserkreisläufe. So verringern geschlossene Kronendächer der Bäume die Verdunstung vom Boden und halten das Wasser im Bodenspeicher. Ein ausgedehnter Wasserrückhalt in der Fläche ist auch der beste Hochwassersschutz und Dürreschutz. Die Entscheidung ist für den 13. November 2026 vorgesehen, sofern das Projekt nicht erneut verschoben wird.

Ökologisch besonders wertvoll

• Der Rothaarkamm zählt zu den wertvollsten Naturräumen des Landes und ist bereits als Natura-2000- und FFH-Gebiet geschützt. Er bietet:

• urwaldnahe Strukturen: alte Buchen- und Bergmischwälder mit viel Totholz als Lebensraum für seltene, spezialisierte Arten

• eine zentrale Wasserscheide: Hier entspringen Sieg, Lahn und Eder

• sensible Ökosysteme: Moore, Feuchtgebiete und seltene Birkenmoorwälder, die zu den empfindlichsten Lebensräumen Mitteleuropas gehören

Forderung der ÖDP

„Als Industrieland braucht NRW dringend Flächen, die der Regeneration der Natur vorbehalten sind. Nur so bleiben natürliche Kreisläufe erhalten. Es geht nur mit der Natur. Wirtschaft und Zukunft für die Menschen in NRW hängen davon ab“, betont die ÖDP NRW. Sie ruft die Kreistagsmitglieder auf, die Chance für Natur und Region zu nutzen.