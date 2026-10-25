(Mönchengladbach/Düsseldorf) – Lagert Giftmüll im Tagebau Garzweiler? Mit Erschrecken hat die Ökologisch-Demokratische Partei (ÖDP) vom Niederrhein die staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen wegen des Korruptionsverdachts im Zusammenhang mit der angeblichen illegalen Giftmüllentsorgung in den Tagebauen Garzweiler I und Garzweiler II zur Kenntnis genommen.

Garzweiler I solle vollständig aufgefüllt, Garzweiler II mit Rheinwasser geflutet werden. Der Vorwurf der Korruption in Zusammenhang mit der illegalen Einbringung von Giftmüll in die beiden Gruben ließe das Risiko in einem völlig neuen Licht erscheinen. Die Flutung einer Tagebaugrube mit nicht gereinigtem Rheinwasser, in dem sich illegale Giftmülldeponien befänden, sei weder für die Menschen noch für die Umwelt zumutbar.

Der Tagebausee habe eine direkte Verbindung zum Grundwasser. Daher könnte Giftmüll in der Tagebaugrube nicht nur den gefluteten Tagebausee kontaminieren, sondern auch großflächig das Grundwasser.

Die ÖDP vom Niederrhein fordere hier nicht nur eine umfassende Aufklärung des Vorgangs, sondern eine Sanierung der Tagebaugrube vor einer Verfüllung bzw. vor einer Flutung. Verfüllung und Flutung eines Tagebaus ohne vorherige Klärung, ob hier Giftmüll eingebracht wurde, sei verantwortungslos und nicht hinnehmbar, so die ÖDP.