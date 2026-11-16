Bissendorf (OS). Wer im Internet recherchiert, nutzt hierfür heutzutage fast schon automatisch Künstliche Intelligenz (KI) wie etwa ChatGPT, Google Gemini, Claude und andere. Dies stellt alle Firmen vor eine neue Aufgabe: für die KI sichtbar zu werden.

Wer es versäumt, die eigene Außendarstellung entsprechend an die KI-Bedürfnisse anzupassen, verpasst hierdurch viele Chancen, potenzielle Kunden mit Informationen zum Unternehmen sowie zu Produkten und Dienstleistungen etc. zu versorgen – so die Quintessenz.

„Wir haben uns in den vergangenen zehn bis fünfzehn Jahren daran gewöhnt, unsere Webseiten unter dem Gesichtspunkt der Suchmaschinenoptimierung (SEO) zu betrachten. Das ist natürlich sehr gut und auch weiterhin hilfreich. Aber es hilft nicht dabei, von der KI gefunden zu werden! Sie sucht nämlich vorrangig und gezielt Plattformen auf, die Content mit Nachrichtenwert und hoher Glaubwürdigkeit versprechen. Deshalb ist GEO, die Generative Engine Optimisation, für uns alle essenziell und unausweichlich“, sagt Frank Beushausen, Inhaber von Perfect Sound PR.

Schnell, einfach und mit geringen Kosten im Fokus der KI

Die in Bissendorf bei Osnabrück beheimatete Agentur für Öffentlichkeitsarbeit setzt einen Schwerpunkt auf die Pressearbeit. Speziell zugeschnitten auf den Bedarf vieler Firmen hinsichtlich der GEO, wurde nun der neue POP-Service als eigenständiges Angebot ergänzt. Das Ziel ist, den Content der Kunden schnell, einfach und mit geringen Kosten auf zahlreichen Online-PR-Portalen zu publizieren und somit für KI zugänglich zu machen.

POP steht für Presearch Online PR. Dabei betont das Wort „Presearch“, dass der POP-Service ein wesentliches Instrument darstellt, um potenzielle Kunden in einer Vorrecherche via KI auf news-ähnliche Inhalte zu lenken.

Zur Vorstellung des Konzepts hat Perfect Sound PR jetzt unter www.Mein-ThemenPortal.de eine eigenständige Landingpage eingerichtet. Sie informiert darüber, wie sich klassische Pressearbeit und der POP-Service voneinander abgrenzen und welche Vorteile sich für die Kunden aus der jeweiligen Nutzung ergeben.

Viele Anlässe eignen sich nicht für Pressearbeit – wohl aber für Online-PR-Portale

Frank Beushausen sagt: „Jedes Unternehmen hat immer wieder etwas Neues zu berichten. Sei es ein neuer Auftrag und ein spannendes Projekt, der Messeauftritt, ein Tag der offenen Tür, das Firmenjubiläum, die Vorstellung neuer Mitarbeiter und vieles mehr. Aber nicht immer ist es angebracht, hierfür auch eine Pressemitteilung zu erstellen und diese an die Medien zu schicken. Gerade in solchen Fällen lohnt sich die Verbreitung der Neuigkeit in einem nachrichten-ähnlichen Format auf den Online-PR-Portalen. So wird die Neuigkeit für KI und Kunden sichtbar und verfügbar.“

Für Pressemitteilungen gelte es hingegen, so Beushausen weiter, einige Hürden zu überspringen: Etwa müsse der Inhalt für die Redaktionen, die Medien und deren Nutzer hohe Relevanz besitzen und journalistisch korrekt, das heißt auch: neutral vermittelt werden. Außerdem bedeute die Erstellung der Pressemitteilung und des jeweiligen Medienverteilers für viele Firmen ebenfalls einen zusätzlichen Aufwand.

Eher werblich gefärbte Inhalte, die durch das „Raster der journalistischen Relevanz“ fallen, lassen sich laut dem Texter und PR-Journalisten jedoch gut für die GEO nutzen, um mehr Sichtbarkeit und damit Reichweite zu schaffen.

Zweitverwertung der News von Online-PR-Portalen für Social Media & Co.

Der POP-Service umfasst

• professionelles Text-Know-how

• Texterstellung, Korrekturläufe und Lektorat

• einfache und schnelle Umsetzung

• garantierte Veröffentlichungen auf zahlreichen Online-PR-Portalen

• eine umfassende Übersicht der ersten Resonanzen (Veröffentlichungen) innerhalb von 24 Stunden inklusive einer laufenden Dokumentation darüber hinaus.

„Außerdem eignen sich die Veröffentlichungen in den Online-PR-Portalen hervorragend, um sie auch auf anderen Kanälen zu nutzen – insbesondere für die eigenen Social-Media-Auftritte. Die damit entstandenen Verlinkungen lassen sich einfach einsetzen, um die Aufmerksamkeit für die Postings zu steigern“, weiß Beushausen.

Um direkt zu starten, brauche es lediglich ein paar Informationen für den Inhalt sowie ein Bild bzw. eine Grafik. Mehr sei nicht erforderlich. Spätestens nach einem Werktag liefere die Dokumentation ein klares Ergebnis. Etwa 70 bis 100 Veröffentlichungen seien erfahrungsgemäß pro Posting auf den Online-PR-Portalen zu erwarten.

Der POP-Service sei dank der hohen Flexibilität und der geringen Kosten ein niederschwelliges Angebot von Perfect Sound PR, das sowohl der Generative Engine Optimisation (GEO) als auch der Suchmaschinenoptimierung (SEO) entscheidende Impulse verleihe.

Weitere Infos: www.mein-themenportal.de