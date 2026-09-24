Minijobs auch für Frauen nur selten eine Dauerbeschäftigung / Sonderauswertung der Minijob-Zentrale zeigt: Langjährige Beschäftigungen im Minijob sind bei Frauen die Ausnahme

Frauen üben ihren Minijob überwiegend nicht über viele Jahre hinweg aus. Das zeigt eine Auswertung im neuen Quartalsbericht der Minijob-Zentrale.

Zum 30. Juni 2026 waren rund 3,75 Millionen der insgesamt 6,71 Millionen Minijobberinnen und Minijobber im Gewerbe weiblich. Rund 1,19 Millionen von ihnen waren zwischen 30 und 50 Jahre alt.

Rund 87 Prozent dieser Frauen sind seit höchstens fünf Jahren geringfügig beschäftigt. Nur rund 160.000 beziehungsweise 13 Prozent üben ihren Minijob bereits seit mehr als fünf Jahren aus. Mit zunehmender Beschäftigungsdauer wird die Zahl noch deutlich geringer. Eine Beschäftigungsdauer von mehr als 20 Jahren wiesen in dieser Altersgruppe lediglich 1.475 Frauen auf.

Die Auswertung zeigt damit, dass langjährige Minijob-Beschäftigungen bei Frauen die Ausnahme darstellen.

Insgesamt waren zum 30. Juni 2026 bei der Minijob-Zentrale 6.959.301 Minijobberinnen und Minijobber gemeldet. Davon waren 6.705.720 im Gewerbe und 253.581 in Privathaushalten beschäftigt.

Den kompletten Quartalsbericht finden Sie auf der Internetseite der Minijob-Zentrale unter www.minijob-zentrale.de/quartalsbericht.

Die Minijob-Zentrale ist deutschlandweit die zentrale Einzugs- und Meldestelle für alle geringfügigen Beschäftigungen, die so genannten Minijobs. Sie gehört zum Verbundsystem der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See (DRV KBS). Zu diesem gehören weiterhin die Rentenversicherung, die Renten-Zusatzversicherung, die Kranken- und Pflegeversicherung KNAPPSCHAFT, ein eigenes medizinisches Kompetenznetz, die Seemannskasse und die Künstlersozialkasse.

Weitere Informationen unter www.minijob-zentrale.de.

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Sandra Antoni

Pressesprecherin

Deutsche Rentenversicherung

Knappschaft-Bahn-See

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