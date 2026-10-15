MOBILE SAFE PRO: Schlechte Zeiten für Langfinger.

Der Hamburger Arbeitsschutzexperte Manuel Struve hat einen mobilen, klappbaren Edelstahlschrank entwickelt, der den Verlust von Werkzeug, Ladegeräten und anderen Dingen so gut wie unmöglich macht. MOBILE SAFE PRO heißt das gute Stück und dürfte sehr schnell in vielen Bau- und Montagefahrzeugen, auf Baustellen und sonst wo bald zur ultimativen Sicherheitsausrüstung von Handwerkern und Monteuren gehören. Der neue MOBILE SAFE PRO lässt sich an Wänden, Säulen, Trägern oder im Fahrzeug leicht verankern. Sein Schloss ist PIN-gesichert und braucht keinen Schlüssel. Mit 0,75 mm starken Edelstahl-Flächen wiegt der Schrank weniger als 25 Kilo und lässt sich von einer Person einfach tragen und montieren. Sein PIN-Schloss mit dreifacher Verriegelung lässt Diebe verzweifeln. Manuel Struve, Arbeitsschutzexperte aus Hamburg: „Es vergeht kaum eine Woche, in der uns nicht einer unserer vielen Kunden sein Leid klagt: Teures Werkzeug gestohlen, aufwendige Wiederbeschaffung und verlorene Arbeitszeit, das hat mir als ursprünglicher Handwerker zu denken gegeben und ich habe den MOBILE SAFE PRO entwickelt.“ Manuel Struve unterstreicht, dass der MOBILE SAFE PRO der Erste seiner Art sei, handgefertigt in einem Metallbau-Betrieb in Hamburg. Zum MOBILE SAFE PRO gibt es jede Menge Zubehör, das aus dem Schrank einen unverzichtbaren Allrounder macht. Bis zu 120 kg Gewicht fühlen sich im neuen MOBILE SAFE PRO sicher aufgehoben. Die Lieferzeit für den MOBILE SAFE PRO beträgt 6 – 8 Wochen innerhalb Deutschlands. Interessenten nehmen mit Manuel Struve direkt Kontakt auf. www.mobilsafe-pro.de

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