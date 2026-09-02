„nd.DerTag“: VW-Chef Blume geht „all in“ – Kommentar zu den Kürzungsplänen des VW-Konzerns

Nahezu jedes Popelunternehmen schickt seine Chefs in Kurse für Personalführung. Dort sollen sie lernen, „eine vertrauensvolle Beziehung zu den Mitarbeitern aufzubauen, um ein motiviertes Team erfolgreich zu den gesetzten Zielen zu führen“, wie es im Managementsprech gerne heißt. Bei Volkswagen, immerhin Deutschlands größtem Industriekonzern bei Umsatz und Beschäftigtenzahl, hat die Führung offenkundig geschwänzt.

VW-Chef Oliver Blume schürt seit Wochen bei den Mitarbeitern ein Klima der Verunsicherung und verbreitet „Totengräberstimmung“, wie Kritiker sagen. Von Erfolg gekrönt ist dies nicht: Gewerkschaften und Betriebsräte lehnen die ebenso intransparenten wie ideenlosen Kürzungspläne noch mehr ab als beim ersten Bekanntwerden, zumal ihnen keine ernsthaften Verhandlungen dazu angeboten wurden, und Großaktionär Niedersachsen widerspricht Blumes Darstellung, wie ernst die Krise bei VW tatsächlich ist. Und wenn aus den Vorstandsreihen vor einer wichtigen Aufsichtsratssitzung jetzt vermeintliche Schließungsbeschlüsse von vier Standorten an die wirtschaftsnahe Kampfpresse durchgesteckt werden, dürfte dies eher nach hinten losgehen. Von „Kokolores“ spricht die IG Metall, denn eine Mehrheit im Kontrollgremium wird Blume dafür nicht bekommen.

Was er mit diesem Vorgehen bezweckt, sei dahingestellt. Da sein Scheitern als Führungskraft immer offensichtlicher wird, scheint er sich nun im Pokerspielen zu versuchen. Nur gilt dabei: Wer „all in“ geht, kann eben auch alles verlieren. Riskieren kann er das freilich, denn anders als die Tausenden Beschäftigten in Zwickau, Emden, Neckarsulm und Hannover, deren Werke Blume am liebsten dichtmachen will, muss er mit Blick auf die finanzielle Absicherung den Jobverlust nicht fürchten. Ob er dann wohl die viele Zeit nutzen wird, um mal einen Kurs in Personalführung zu besuchen?

Pressekontakt:

nd.DerTag / nd.DieWoche

Redaktion

Telefon: 030/2978-1722

Original-Content von: nd.DerTag / nd.DieWoche, übermittelt durch news aktuell