Neues Online-Training im März: Gäste digital gewinnen und begeistern

Kundenerlebnisse sind wichtig, wenn es um die Bindung an das eigene Produkt oder die eigene Marke geht. Aber was kann der Kunde aktuell überhaupt erleben, wo sich die Kommunikation auf die virtuelle Welt beschränkt?

Hier setzt das Studieninstitut an und führt im März 2021 eine neue Online-Trainingsreihe ein, die sich genau mit dieser Kundenzufriedenheit im virtuellen Umfeld beschäftigt. Die Weiterbildung legt den Schwerpunkt auf die Hotellerie und das Gaststättengewerbe: Welche Bedürfnisse hat mein Gast? Wie kann ich mich gegen die großen Buchungsportale behaupten und meine Kunden online begeistern? Und wie kann man diese Zufriedenheit messen?

Die praxisorientierte Weiterbildung ?Customer Experience im Hotel- und Gaststättengewerbe? hilft Ihnen mit modernen Lernmethoden, eine geeignete Digital-Strategie zu finden, die Kundenzufriedenheit zu steigern und dies als Wettbewerbsvorteil für sich zu nutzen.

Dozent Peter Kleesattel: ?Hotellerie ebenso wie Gastronomie scheinen zum Nichtstun verurteilt angesichts Corona und mächtiger Buchungsmaschinen ? aber es gibt immer noch digitale Chancen, etwas zu tun, das die Gäste aktiviert, glücklich macht und Ertrag schafft. Man muss es nur anpacken. Jetzt mehr denn je.?

Infos zur Weiterbildung:

– Fünfteiliges Online-Training am 4.,5.,6.,11 und 13. März 2021

– Online-Trainings von 12:30 bis 14:00 Uhr

– Inhalte (Auszug): Grundsätzliches und Was Gäste wollen // Zufriedenheit messen und Wettbewerbsvergleich // Online-Tools und Personas // Touchpoints und Customer Journey // Praxis-Beispiele und Prozessorganisation

– Gebühren: 395,- Euro zzgl. MwSt

– Anmeldung unter www.studieninstitut.de/customer-experience

Interessierte können sich auf der Studieninstitut-Webseite über die Details der neuen Weiterbildung informieren oder sich an das Studieninstitut-Beratungsteam wenden unter 0800/77 92 37-0 (bundesweit kostenfrei) oder per Mail an beratung@studieninstitut.de.