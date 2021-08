Neustart nach Sommerpause: Montagsfrüh den Motivations-K.I.C.K. holen im virtuellen Raum

Nicht erst die Corona-Auswirkungen machen es sichtbar: Unsere Umwelt wird immer komplexer und unvorhersehbarer. Mit Blick auf die bevorstehende Arbeitswoche plagt viele das alltägliche Gedankenkarussell: Es warten schwierige Gespräche, Konflikte mit Chef, Kollegen oder Geschäftspartnern. Führungskräfte und Mitarbeitende im Homeoffice aber auch Selbständige und Unternehmerinnen stoßen an ihre Grenzen. Wie wäre es, wenn Geplagte gleich zum Wochenstart ein paar Lösungsansätze erhalten, um sich auf die bevorstehenden Hürden der Woche vorzubereiten?

Genau dies ist die Idee von Bodo Mohr, dem wach machenden Reutlinger Coach. Gerade, weil uns die heutige Zeit so viel abverlangt, möchte er ein interaktives Format anbieten, in welchem sich die Frühaufsteher Anregungen holen und sich untereinander austauschen können – und zwar bevor sie der Arbeitsalltag mit all seinen Herausforderungen einholt. Die Teilnehmenden erwartet eine Mischung aus Motivierung, fachlichem Input aus seiner Praxis als Trainer und Coach sowie interaktivem Austausch in Kleingruppen.

Dadurch, dass es im virtuellen Raum stattfindet, nehmen Menschen aus ganz Deutschland teil – von Bad Schwartau in Schleswig-Holstein bis Penzberg in Bayern und von Köln bis nach Berlin. Diese treffen sich bereits seit mehreren Monaten an jedem Montagmorgen zu früher Zeit virtuell zum „Früh-KICK-Starter“. Das Akronym K.I.C.K. steht dabei für „Kreative Impulse aus Coaching und Kommunikation“.

Dabei lautet das Motto für alle Interessenten: „Einfach mal machen, könnte ja gut werden.“

Bodo Mohr jedenfalls zeigt: Ein digitaler Wochenstart mit hilfreichen Impulsen nach ganz Deutschland gesendet kommt an. Das regelmäßige Lob der Mitmachenden gibt ihm recht – ihre Montage werden aus Reutlingen eindeutig bereichert.

Am kommenden Montagmorgen geht es vor allem die individuellen und persönlichen Stärken, die in jedem von uns schlummern. Oft wollen wir die gar nicht wahrhaben oder wir sind uns dieser gar nicht bewusst. Manchmal gehen wir sogar zu selbstkritisch mit uns um und verbrennen dabei viel Energie.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer können dann eine einfache und effektive Methode kennenlernen, die eigenen Ressourcen aufzuspüren.

In Kooperation mit dem virtuellen Coworking-Anbieter cowirk.space bietet Bodo Mohr seit Anfang des Jahres dieses kostenlose Format an. Nach einer Sommerpause findet am 06.09. pünktlich um 07:30 Uhr der nächste „Früh-KICK-Starter“ statt. Wer auch mitmachen möchte: Anmelden kann man sich unter

www.bodomohr.de/frueh-kick-starter. Wer den virtuellen Coworkraum von Cowirkspace mit noch mehr Angeboten in der ganzen Arbeitswoche benutzen möchte: https://cowirk.space