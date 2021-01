New Now Leadership in Unternehmen und öffentlichen EinrichtungenNew Now Leadership in Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen

Wie agil ist unsere Organisation aufgestellt? Wie sind die Kompetenzen unserer Führungskräfte im Hinblick auf das New Now einzuschätzen? Welchen Reifegrad streben wir für unsere öffentliche Einrichtung oder unser Unternehmen an und wie können wir diesen erreichen? Auf der Basis umfangreicher Erfahrungen hat Benefit BGM ein praxisnahes, wissenschaftlich fundiertes Konzept entwickelt, das Unternehmen sowie öffentlichen Einrichtungen eine Beantwortung dieser Fragen ermöglicht.

Das aktionale Reifegradmodell ist handlungsorientiert ausgerichtet und bietet auf der Basis der Bestimmung des Ist-Zustandes das Potenzial einer individuellen Steuerung und Optimierung in Richtung des gewünschten Reifegrades: Mit einem Maturity Assessment begleitet Benefit BGM die Organisationen mittels einer Kombination von quantitativen und qualitativen personenbezogenen Erhebungsmethoden bei einer Standortbestimmung. Dieser Ist-Zustand wird anschließend zum gewünschten Soll-Zustand ? dem angestrebten Reifegrad ? in Beziehung gesetzt. Aus dem Delta zwischen beiden entwickelt Benefit BGM gemeinsam mit den Unternehmen/Einrichtungen einen umfangreichen Maßnahmenkatalog mit Handlungsvorschlägen. Dieser basiert auf standardisierten Kriterien, wird aber jeweils individuell angepasst. Das Modell ist gleichzeitig allgemeingültig, so dass es internes und externes Benchmarking ermöglicht, und dennoch hochgradig flexibel und adaptiv angelegt, so dass es anwendbar ist sowohl für Unternehmen als auch für öffentliche Einrichtungen und deren vielfältige individuelle Gegebenheiten, Präferenzstrukturen und Bedarfe.

Für die Zukunftsfähigkeit von Organisationen gilt es, sich aufzustellen, auf den Weg zu machen, dran zu bleiben, um Zukunft nicht nur zu erleben, sondern zu gestalten ? für gesunde Mitarbeitende und Führungskräfte und leistungsstarke Organisationen.

Im Rahmen eines Call for Case Studies sucht Benefit BGM Unternehmen und öffentliche Einrichtungen, die Interesse an einer Zusammenarbeit auf Basis des Reifegradmodells haben. Interessierte Einrichtungen wenden sich bitte an Lena Schurzmann-Leder, Projektentwicklung Benefit BGM unter: l.schurzmann-leder@benefit-bgm.de