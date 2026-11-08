Kiew, November 2026. Offshora, ein seit 2016 tätiger Dienstleister für die Gründung und Betreuung internationaler Gesellschaften, hat am 24. Oktober 2026 einen offenen Compliance-Kalender veröffentlicht. Der Datensatz beschreibt, was eine Gesellschaft nach der Eintragung jedes Jahr einreichen und bezahlen muss und welche Folgen eine versäumte Frist hat. Er liegt als JSON- und CSV-Datei unter der Lizenz CC BY 4.0 in einem öffentlichen GitHub-Repository vor (github.com/ctmakc/offshore-company-compliance-calendar). Jede Zeile verweist auf das zuständige Register, etwa die BVI Financial Services Commission, Companies House, ACRA oder die Delaware Division of Corporations.

Einige Beispiele aus den Daten: Eine BVI-Gesellschaft reicht ihrem Registered Agent innerhalb von neun Monaten nach Ende des Geschäftsjahres einen jährlichen Finanzbericht ein. Eine panamaische Gesellschaft übergibt ihre Buchhaltungsunterlagen bis zum 30. April an den Agenten. In Hongkong ist der Jahresbericht NAR1 innerhalb von 42 Tagen nach dem Gründungstag fällig. Eine Wyoming LLC, die 60 Tage lang keinen Jahresbericht abgibt, wird verwaltungsrechtlich aufgelöst. Ausländische Alleingesellschafter einer US-LLC reichen zusätzlich das IRS-Formular 5472 ein; bei Nichtabgabe drohen 25.000 US-Dollar Strafe.

Der Kalender ergänzt die kostenlose Wissensdatenbank auf offshora.com, die auf Englisch, Ukrainisch und Russisch erscheint. Sie umfasst praktische Leitfäden zur jährlichen Betreuung einer Offshore-Gesellschaft, zu KYC- und KYB-Unterlagen für die Kontoeröffnung, zu wirtschaftlich Berechtigten (UBO), CFC-Regeln und Economic Substance sowie zehn paarweise Vergleiche von Jurisdiktionen, darunter BVI und Belize, Hongkong und Singapur, VAE und Singapur sowie UK Ltd und US LLC. Die Vergleiche sind unter https://offshora.com/en/comparisons/ abrufbar.

Offshora weist darauf hin, dass sich Gebühren und Fristen ändern und vor jeder Entscheidung beim jeweiligen Register geprüft werden sollten. Die Daten dienen der Orientierung und ersetzen keine Steuer- oder Rechtsberatung im Einzelfall.