Online Schulung Geldwäschebeauftragter

S&P Online Schulungen: Deine virtuelle Weiterbildung. Interaktiv und spannend!

Mit S&P Online Schulungen hast du 8 Vorteile bei deiner Weiterbildung:

> neue Impulse

> Interaktivität und vernetzende Elemente

> persönliche Problemstellungen diskutieren

> Praxisbezug und schnelle Umsetzbarkeit mit der S&P Toolbox

> direkter Fokus

> kleine Gruppen

> keine Reisekosten

> spare Reisezeit

Sie erlernen mit dem Seminar Geldwäschebeauftragter online buchen die wesentlichen Pflichten als Geldwäsche-Beauftragter:

> Geldwäschegesetz: Neuerungen seit 01.01.2020

> Umsetzung der neuen Verwaltungspraxis – Die neuen BaFin-Auslegungs- und Anwendungshinweise

> Begrenzung der persönlichen Haftungsrisiken des Geldwäschebeauftragten

> Welche Lösungsansätze gibt es, um Vermögensschäden und Haftungsfälle zu vermeiden?

> Sorgfaltspflichten und Handlungsstrategien in der Praxis

> Neue Anforderungen der 6. EU Geldwäscherichtlinie

> Neuerungen im Geldwäschegesetz seit 01.01.2020: Überblick zu den wichtigsten Verschärfungen

> Haftungsrechtliche Garantenstellung – BGH-Urteil vom 17. Juli 2009 zur Verantwortlichkeit von > Beauftragten – Bußgelder gegen Geldwäsche-Beauftragte -OLG Frankfurt: Urteil vom 10.04.2018

> Begrenzung von Haftungsrisiken des Geldwäsche-Beauftragten – 5 Mindestanforderungen an die internen organisatorischen Maßnahmen

> “Ein Tag als Geldwäschebeauftragter”: Tätigkeiten, Kontrollhandlungen und prüfungssichere Dokumentation der Pflichtaufgaben

> 6. EU Geldwäscherichtlinie: Neue Anforderungen an die Geldwäscheprävention

