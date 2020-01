Praxistage Interne Kommunikation 2.0 der SCM am 17. und 18. März 2020 in Frankfurt

Berlin, den 09. Januar 2020: Am 17. und 18. März veranstaltet die SCM – School for Communication and Management – die Praxistage Interne Kommunikation 2.0 in Frankfurt. Unter dem Motto „Vom Social Intranet zum Digital Workplace“ bietet die zweitägige Veranstaltung ein vielfältiges Angebot an Kurz- und Intensivworkshops zu Themen wie:

• „Digitale Heimat: Zentrale Kommunikationsplattform für das ganze Unternehmen“

• „Social Intranet: Welche Content-Formate begeistern?“

• „Der Weg zum richtigen Intranet – vier Dimensionen der Softwareauswahl“

• „Erfolgsfaktor Video in der internen Kommunikation“

Die interaktiven Workshops werden ergänzt durch spannende Keynotes, u. a. von Holger Gläser (DB Fernverkehr), Edzard Bennmann (SIGNAL IDUNA Gruppe) und Carsten Lucassen (Viessmann Werke). In zwei Live-Check-Sessions können sich die Veranstaltungsteilnehmer zudem ein detailliertes Bild zu den Funktionen und Möglichkeiten verschiedener Intranet-Lösungen machen.

Referent*innen auf den Praxistagen Interne Kommunikation 2.0 sind u.a. Ania Dornheim (textwende), Lutz Hirsch (HIRSCHTEC), Ricardo Thiele (Kronsteg), Hans Frisch (Profilwerkstatt) und Ariana Fischer (ARIANAFISCHER Kommunikationsberatung und Organisationsentwicklung).

Die Praxistage richten sich an Mitarbeiter*innen und Leiter*innen aus den Abteilungen Interne Kommunikation, Unternehmenskommunikation, Onlinekommunikation sowie Intranet oder Human Resources, die ihr Wissen in den praxisnahen Workshops vertiefen und ergänzen möchten.

Weitere Informationen zu den Praxistagen Interne Kommunikation 2.0 und den einzelnen Workshops finden Sie unter:

https://interne-kommunikation.net/praxistage-ik-frankfurt/