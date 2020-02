Praxistage Interne Kommunikation 2.0 der SCM am 28. und 29. April 2020 in Wien

Berlin, den 03. Februar 2020:

Zum zweiten Mal veranstaltet die SCM – School for Communication and Management – die Praxistage Interne Kommunikation 2.0 in Wien. Unter dem Motto „Vom Social Intranet zum Digital Workplace“ bietet sie den Teilnehmenden am 28. und 29. April ein vielfältiges Angebot an Kurz- und Intensivworkshops zu Themen wie:

• „Die Interne Kommunikation als Treiber und Wegbereiter der digitalen Transformation“

• „Instagram kann einpacken – Unternehmensinfluencing auf dem Prüfstand“

• „Der Ton macht die Musik: Text-Strategien und Methoden in der Internen Kommunikation“

• „Microsoft Teams & Co. einführen, einordnen, erleben: Chancen und Herausforderungen für die Interne Kommunikation“

Ergänzt werden die interaktiven Workshops durch spannende Keynotes: Dagmar Wessendorf (Austrian Airlines), Jennifer Gerstl (PORR), Vera Brandstötter-Kraxner (A1 Group & A1 Österreich) und Peter Schiefer (T-Mobile Austria) geben einen Einblick in ihre interne Kommunikation. Darüber hinaus erhalten die Veranstaltungsteilnehmer*innen in zwei Live-Check-Sessions umfassende Informationen zu den Funktionen und Möglichkeiten verschiedener Intranet-Lösungen.

Referent*innen auf den Praxistagen Interne Kommunikation 2.0 sind u.a. Ariana Fischer (Kommunikationsberatung & Organisationsentwicklung), Nadine Schäffer (IPI), Eva Rüttgers (sunzinet), Martin Gessoni (favoriten Wien) und Wolfgang Kleinhappl (ACP Business Applications GmbH/Valo).

Die Praxistage richten sich an Mitarbeiter*innen und Leiter*innen aus den Abteilungen Interne Kommunikation, Unternehmenskommunikation, Onlinekommunikation sowie Intranet oder Human Resources, die ihr Wissen in den praxisnahen Workshops vertiefen und ergänzen möchten.

Rückfragen bitte an:

Sabrina Schüßler

E-Mail: sabrina.schuessler@scmonline.de

Tel.: 030-47989789