Natürlich kann man auch mit Symbolpolitik viel bewirken, keine Frage. Ob der Plan aufgeht, ist jedoch zweifelhaft. An die Asylsuchenden soll der Deal die Nachricht senden: Versucht es gar nicht erst. Fraglich ist allerdings, ob sich all jene, die von Europa träumen und bereit sind, dafür ihr Leben zu riskieren, von dem Deal in dieser Form abschrecken lassen. Dann müsste man schon einen Schritt weitergehen und die Verfahren von den EU-Außengrenzen weitgehend nach Ruanda oder in andere Drittstaaten verlagern. Davon ist Europa derzeit weit entfernt.

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