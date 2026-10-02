Sechs Monate bis zur Marktreife: mgm technology partners realisiert für CHEFS VALUE erstmals eine komplexe B2B-Anwendung zu 100 Prozent agentisch

In sechs Monaten zur produktionsreifen SaaS-ERP-Plattform: mgm technology partners hat gemeinsam mit CHEFS VALUE by CHEFS CULINAR Software und Consulting GmbH, dem Tochterunternehmen von CHEFS CULINAR, AIVI Smart Cuisine zu 100 Prozent agentisch realisiert – von der Architektur bis zum Betrieb. Der Ansatz steht jetzt auch anderen Unternehmen offen, die komplexe Anwendungen realisieren müssen, ohne dafür Jahre einzuplanen.

Das Projekt in Zahlen:

– 6 Monate vom Start der agentischen Arbeitsweise bis zur Marktreife

– über 400.000 Zeilen produktiver Code, 100% agentisch

– weniger als 8 Vollzeitkräfte im Projektteam

– 2- bis 5-mal schneller als klassische, Copilot-gestützte Enterprise-Entwicklung

Ausgangspunkt war ein Entwicklungsprojekt mit dem Ziel, eine moderne, hoch automatisierte und KI-unterstützte Küchenmanagement-Software als SaaS-Plattform aufzubauen. Mit AIVI Smart Cuisine entstand so eine Lösung für die Außer-Haus-Verpflegung – von Pflegeheimen und Kliniken über Betriebsgastronomie und Hotellerie bis hin zu modernen Küchen, die ihr Küchenmanagement neu denken wollen. mgm technology partners realisierte jede Phase des Softwareentwicklungszyklus agentisch: von Architektur und Wissensarchitektur über die Spezifikation bis zur Qualitätssicherung. Statt in klassischer Rollentrennung arbeiteten dabei Tandems aus je einem fachlichen und einem technischen Experten, die einen Anwendungsfall von Anfang bis Ende verantworteten.

Sicherheit durch menschliche Kontrolle

Reviews und Testerstellung laufen agentengestützt, die fachliche und technische Freigabe liegt weiterhin bei Menschen. Auch bei AIVI selbst wird KI gezielt dort eingesetzt, wo sie sinnvoll unterstützt. Bereiche, in denen Ergebnisse verlässlich stimmen müssen – etwa Bedarfsmengen, Bestand, Budget oder Allergene – werden deterministisch berechnet. AIVI Smart Cuisine ist security-auditiert und heute produktiv im Einsatz.

„Wir haben in diesem Projekt gelernt, dass Agentic Engineering die Entwicklung deutlich beschleunigt. Dadurch gewinnt auch die Geschwindigkeit fachlicher Entscheidungen an Bedeutung. Je schneller und klarer diese getroffen werden können, desto besser lässt sich das Potenzial dieser neuen Art der Entwicklung nutzen. Genau dieses Zusammenspiel hat bei AIVI sehr gut funktioniert“, sagt Marko Graichen, Key Account Manager bei mgm technology partners.

AIVI Smart Cuisine richtet sich an unterschiedliche Betriebsformen der Außer-Haus-Verpflegung – von Pflegeheimen und Kliniken über Betriebsgastronomie und Hotellerie bis hin zu allen professionellen Küchen, die ihr Küchenmanagement neu denken wollen. Für mgm technology partners ist das Projekt zugleich der Beweis, dass sich der 100 Prozent agentische Ansatz auf komplexe, geschäftskritische Anwendungen übertragen lässt. Entscheider, die eine vergleichbare Anwendung planen, können diese Erfahrung jetzt für ihr eigenes Projekt nutzen, um Legacy-Systeme abzulösen, Vendor-Lock-In-Abhängigkeiten abzubauen oder gänzlich neue, hoch automatisierte Anwendungen zu entwickeln.

Auch beim Kunden kommt das Ergebnis an. Carsten Ripkens, Geschäftsführer Chefs Culinar Software & Consulting, resümiert: „mgm technology partners kann zu Recht stolz auf das Erreichte sein. Überzeugend sind nicht nur die technisch geprägten Ergebnisse des Agentic Engineering. Auch fachlich und inhaltlich wird AIVI am Markt neue Maßstäbe setzen. Und zu guter Letzt hat auch die Organisation und Mentalität rund um das Projekt überzeugt.“

Über mgm technology partners GmbH

mgm technology partners ist ein international tätiges Softwareunternehmen mit Hauptsitz in München. Seit über drei Jahrzehnten realisiert das Unternehmen Enterprise-IT-Projekte für Kunden aus den Branchen E-Commerce/Retail, Industrieversicherungen und öffentliche Verwaltung. mgm setzt dabei auf ein integriertes Dienstleistungsportfolio und die A12 AI Low Code Plattform. Das 1994 gegründete Unternehmen beschäftigt über 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 19 internationalen Standorten.

Über CHEFS CULINAR und CHEFS VALUE

CHEFS CULINAR zählt zu den führenden Großhändlern für Gastronomie und Gemeinschaftsverpflegung in Europa und versorgt Betriebe der Außer-Haus-Verpflegung mit einem umfassenden Food- und Non-Food-Sortiment sowie ergänzenden Dienstleistungen.

Die CHEFS VALUE by CHEFS CULINAR Software und Consulting GmbH ist ein Tochterunternehmen von CHEFS CULINAR und bündelt die Kompetenzen in den Bereichen Beratung, Weiterbildung, Konzepte und digitale Lösungen. Mit umfassendem Branchenwissen und konsequentem Praxisbezug unterstützt CHEFS VALUE Betriebe der Außer-Haus-Verpflegung dabei, ihre Prozesse zukunftsfähig aufzustellen und weiterzuentwickeln.

Mit AIVI Smart Cuisine erweitert CHEFS VALUE sein Portfolio um eine KI-gestützte Lösung für modernes Küchenmanagement.

Weitere Informationen: https://www.mgm-tp.com/retail.html

Pressekontakt:

mgm technology partners GmbH

Marko Graichen

Key Account Manager

marko.graichen@mgm-tp.com

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Kirstin Müller

Unternehmenskommunikation

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