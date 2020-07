Secret Problem Solving & Troubleshooting – www.themr.black

www.themr.black Über uns wird nicht viel geredet. Unsere Aufgabe besteht darin, Mandanten zu schützen und Bedrohungen zu eliminieren. Die dafür eingesetzten Agenten sind eigens von uns geschult, verfügen über Spezialfertigkeiten und die nötige Berufserfahrung. Sie erledigen Aufträge schnell, zielorientiert und ohne die Aufmerksamkeit Dritter zu erregen. Mehr zu wissen ist für keinen unserer Auftraggeber von Belang.

Ob Künstler, Politiker oder Entrepreneur: Jeder von uns gerät einmal in Schwierigkeiten. Doch wenn es soweit ist, wissen sich viele Menschen nicht zu helfen. Dann benötigen sie jemanden, dem sie vertrauen können. Jemand, der bei sensiblen Problemen eine schnelle Lösung findet. Jemand, der finanzielle und Image-Schäden verhindert, ohne dass staatliche Behörden eingeschalten werden müssen. Wenn Sie in der Öffentlichkeit stehen, erfolgreich oder vermögend sind und ein Problem haben, dass stillschweigend gelöst werden muss, dann sollten Sie sich an Mr. Black wenden: Die Agentur für Schutz und Sicherheit der Upperclass.

Wenn Sie auf unsere Unterstützung bauen, werden wir mit Ihnen von Angesicht zu Angesicht sprechen. Wir werden Ihnen zuhören, Ihr Geheimnis bewahren, Ihr Problem lösen und Sie schützen. Moralische Bewertungen sind dabei nicht unsere Aufgabe. Wir beseitigen die Ursache von Problemen schnell, effektiv und vollkommen diskret. Nach dem unsere Aufgabe beendet ist, tauchen wir lautlos wieder ab – genauso wie wir gekommen sind.

Persönliche und private und wirtschaftlichen Anliegen – persönlicher Schutz: VIP Schutz und präventive Maßnahmen. Bedrohungen des Rufs: falsche Verdächtigung, Reputationsmanagement, Skandale. Erpressung: Ausbeutung, Nötigung, Betrug, Psychoterror, Cyberstalking, dunkle Machenschaften. Bedrohung: Missbrauch, Ehestreit und Eheprobleme, Romance Scamming, Affären. Bedrohung der Familie und von Verwandten: Erbschaftsstreit, Kindesmissbrauch, Entführung, Kindesentführung, Menschenhandel, Personensuche, Mord. Geschäftliche Anliegen – persönlicher Schutz: Sicherheitsberatung, Risiko- & Sicherheitsüberprüfungen, Firmenüberprüfungen. Personelle Bedrohung: Mitarbeiterüberwachung, Fälschung, Titelhandel, Trickbetrüger. Finanzielle Bedrohung: Betrugsaufdeckung und -vermeidung, Geldwäsche, heimlicher Betrug. Geheimnisbewahrung: Spionage, Sabotage, Geheimnisverrat, Skandale und Affären vermeiden. Wirtschaftliche Anliegen – Wirtschaftskriminalität: Wirtschaftsermittlungen, Produktpiraterie, Cyberverbrechen, Sektenprobleme, Organisiertes Verbrechen, Radikalisierung. Rufen Sie uns an!