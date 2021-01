Seminar Innovationsmanagement – S&P Schulungen

Mit diesem Seminar Change Management + Innovationsmanagement lernst du folgende fachliche Skills:

> Sichere Umsetzung von Change Projekten als Führungskraft

> Sprung in die Zukunft mit innovativen Techniken

> Entscheidungen im Wandel gut verkaufen

Das Seminar Change Management + Innovationsmanagement online buchen; bequem und einfach mit dem online Seminarformular und der Produkt Nr. P02.

Tipp: S&P Online Schulungen bringen dein Office direkt in unseren Seminarraum. S&P Online Schulungen sind interaktiv und spannend. Wähle dein passendes Online Schulungsprogramm aus!

Zielgruppe für das Seminar Change Management + Innovationsmanagement

> Geschäftsführer, Prokuristen und Führungskräfte

> Teamleiter, die in Vertrieb, Einkauf, Fertigung, HR Management oder im Controlling tätig sind.

Mit Change Projekten den Wandel gestalten:

> Was bedeutet Agilität für Zusammenarbeit und Prozesse im Unternehmen?

> Führungsaufgabe Agilität – so kommunizierst du den digitalen Wandel im Unternehmen

> „Spielregeln“ und Kommunikationswege im Team klar definieren

> Das WHY-Prinzip: So führst du mit Zielen und entfaltest Dynamik

> Wie du dein Innovations-Team zusammenstellst

> Teammitglieder „mit ins Boot holen“ – Agilität zur gemeinsamen Sache machen

Sprung in die Zukunft mit innovativen Techniken:

> The Big Three: Google-Sprint, Scrum und Design-Thinking

> 10 Tools für Change-Manager: Vom Change zum Innovationsmanagement

> Was ist eine Design Challenge?

> Question the Question: So definierst du das Design

> Erste Ideen sammeln und clustern

> Der Kunde als Zentrum der Design-Thinking-Welt

> Prototypen bauen und testen

> Feedbackgrid: Interaktion mit dem Kunden

> Go with the Flow: Das Ideen-Drehbuch mit der HOW-NOW-WOW-Matrix

Entscheidungen im Wandel gut verkaufen:

> Richtige Entscheidungen müssen sich nicht immer gut anfühlen: Balance zwischen Kopf- und Bauchentscheidungen

> Wird der Wandel mit Konsequenz vorangetrieben? Entscheidungen durch effektive Kommunikation vermitteln

> Wie gehst du mit Widerständen und Unwägbarkeiten um? Richtig argumentieren und überzeugen

> Vorwürfe und Angriffe aktiv entschärfen: gemeinsamer Lernprozess im Innovationsprojekt

> Glaubwürdig bleiben! Mache deine Entscheidungen transparent

Die inhaltlichen Details sowie weitere Seminare zum Thema Innovationsmanagement findest Du direkt hier.

Sie haben noch Fragen oder wünschen eine persönliche Beratung? Unser Service-Team steht Ihnen gerne jederzeit zur Verfügung: 089/452 429 70 100