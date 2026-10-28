SEO, KI-Sichtbarkeit und Google Ads: Wie aus Aufmerksamkeit passende Anfragen werden

Die Website wird gefunden, Anzeigen bringen Besucher – doch passende Anfragen bleiben aus. Dann lohnt sich ein Blick auf das Zusammenspiel der Maßnahmen: Erreichen sie die richtigen Menschen? Vermitteln Anzeige und Zielseite dasselbe Angebot? Und wird deutlich, warum das Unternehmen zum gesuchten Bedarf passt?

Um diese Fragen zu beantworten, müssen Auffindbarkeit, Anzeigen und Website-Inhalte gemeinsam betrachtet werden. Unternehmen stehen damit auch vor der Aufgabe, passende Unterstützung auszuwählen: Welche Kompetenzen braucht es, und wie sollten sie zusammenarbeiten?

Die Agentur die marketingarchitekten aus Vaterstetten bei München erläutert, welche Aufgaben SEO, AI Visibility und Google Ads jeweils erfüllen, wie sie ineinandergreifen und worauf Unternehmen bei der Agenturauswahl achten sollten.

Welche Maßnahme erfüllt welche Aufgabe?

Am Anfang steht die Frage, an welcher Stelle zwischen Suche und Kontaktaufnahme eine Lücke entsteht. Je nach Ausgangslage ergeben sich unterschiedliche Schwerpunkte:

* Wichtige Leistungsseiten werden bei relevanten Suchanfragen kaum gefunden: Dann sollten die technische Zugänglichkeit, die Inhalte und die interne Verlinkung im Rahmen der Suchmaschinenoptimierung (SEO) geprüft werden.

* Ein Unternehmen möchte ausgewählte Angebote gezielt bewerben: Google Ads kann passende Suchanfragen adressieren. Dafür braucht es geeignete Zielseiten, ein abgestimmtes Budget und eine aussagekräftige Erfolgsmessung.

* Ein Unternehmen möchte seine Präsenz in KI-Antworten verstehen: Eine AI-Visibility-Analyse untersucht bei ausgewählten Kundenfragen, ob das Unternehmen genannt wird, wie seine Leistungen beschrieben werden und welche Quellen erscheinen.

* Die Website erhält Besucher, aber wenige passende Anfragen: Hier lohnt sich die Prüfung von Angebot, Inhalten, Nutzerführung und Kontaktmöglichkeiten.

Eine gemeinsame Planung legt fest, welche Maßnahmen zuerst sinnvoll sind. Wer mehr Anzeigenbudget einsetzt, obwohl die Zielseite wesentliche Fragen offenlässt, führt möglicherweise nur mehr Besucher an dieselbe Hürde.

Von der Suchanfrage zur passenden Zielseite

Eine konkrete Suchanfrage sollte zu einer ebenso konkreten Antwort führen. Wer beispielsweise nach Unterstützung für einen Website-Relaunch sucht, benötigt Informationen zu Ablauf, Leistungen und Zuständigkeiten. Eine allgemeine Agenturvorstellung allein beantwortet diese Fragen nicht.

Suchanfrage, Anzeige und Zielseite sollten deshalb inhaltlich aufeinander abgestimmt sein. Die Website muss verständlich erklären, für wen das Angebot geeignet ist, welche Aufgaben es löst und wie die Zusammenarbeit beginnt. Referenzen und nachvollziehbare Leistungsbeschreibungen unterstützen die Einordnung. Gut erreichbare Kontaktmöglichkeiten erleichtern den nächsten Schritt.

Bei B2B-Unternehmen benötigen häufig mehrere Personen Informationen für eine Entscheidung. Ein schneller Überblick und vertiefende fachliche Inhalte sollten deshalb gleichermaßen zugänglich sein.

KI-Sichtbarkeit mitdenken

Neben klassischen Suchmaschinen spielen auch KI-gestützte Antworten bei der Suche nach Informationen und passenden Anbietern eine Rolle. Für Unternehmen stellt sich deshalb die Frage, wie ihre Leistungen in Angeboten wie ChatGPT, Google AI Overviews oder Microsoft Copilot dargestellt werden.

AI Visibility erweitert den Blick auf die digitale Präsenz: Ist verständlich, wofür ein Unternehmen steht, welche Leistungen es anbietet und für welche Anforderungen es der passende Ansprechpartner ist? Klare Inhalte und ein stimmiger Unternehmensauftritt bilden dafür eine wichtige Grundlage.

Welche Maßnahmen sinnvoll sind, hängt von der Ausgangslage und den Zielen ab. SEO, Inhalte und KI-Sichtbarkeit sollten deshalb gemeinsam betrachtet und weiterentwickelt werden. Bestimmte Nennungen oder Empfehlungen durch KI-Systeme lassen sich nicht garantieren.

Fünf Fragen für die Agenturauswahl

Wer SEO, AI Visibility und Google Ads aus einer Hand beauftragen möchte, sollte neben dem Leistungsspektrum auch die Arbeitsweise prüfen:

* Beginnt die Planung bei den Geschäftszielen?

Vor einzelnen Maßnahmen sollte geklärt werden, welche Angebote gestärkt und welche Kunden erreicht werden sollen.

* Werden Website und Kampagnen gemeinsam betrachtet?

Die Prüfung der Zielseiten gehört dazu: Erklären sie das beworbene Angebot und führen sie nachvollziehbar zur Kontaktaufnahme?

* Sind Zuständigkeiten und Freigaben geregelt?

Es sollte feststehen, wer die Fachbereiche koordiniert, welche Informationen das Unternehmen liefert und wer Entscheidungen trifft.

* Werden Ergebnisse verständlich eingeordnet?

Berichte sollten neben Reichweite und Klicks auch vereinbarte Anfrageziele berücksichtigen. Bei KI-Auswertungen muss erkennbar sein, auf welcher Stichprobe die Aussagen beruhen.

* Bleiben Zugänge und Wissen verfügbar?

Zugriffsrechte auf Website, Werbekonten und Auswertungen sowie die Dokumentation der Arbeit sollten vor Beginn geklärt werden.

Ein gemeinsamer Anbieter kann die Abstimmung erleichtern. Entscheidend ist, dass die beteiligten Fachbereiche mit denselben Zielen, Informationen und Prioritäten arbeiten.

Beim Website-Relaunch frühzeitig zusammenarbeiten

Besonders wichtig ist diese Abstimmung bei einem Website-Relaunch. Bereits vor der Neugestaltung sollte geprüft werden, welche Seiten relevante Besucher und Anfragen gewinnen. Bestehende Stärken lassen sich so erhalten und Informationslücken gezielt schließen.

Ändern sich URLs, gehören Weiterleitungen zur Planung. Nach dem Livegang werden unter anderem die Erreichbarkeit wichtiger Seiten, Formulare und die eingerichtete Erfolgsmessung kontrolliert. SEO, KI-Sichtbarkeit und Anfragewege werden damit von Beginn an berücksichtigt.

Passende Anfragen als gemeinsame Messgröße

Ob Maßnahmen zur Kundengewinnung beitragen, zeigt sich nicht allein an Besucherzahlen. Abhängig vom Geschäftsmodell können qualifizierte Kontaktanfragen, vereinbarte Gespräche oder Angebotsanfragen betrachtet werden. Rückmeldungen aus dem Vertrieb helfen zu beurteilen, ob die Kontakte tatsächlich zum Unternehmen passen.

die marketingarchitekten verbinden dafür Website-Konzeption und -Optimierung, SEO, AI Visibility, Google Ads und Content. Die Zusammenarbeit ist projektbezogen oder als laufende externe Marketingabteilung möglich. Bestehende Teams können gezielt dort ergänzt werden, wo Zeit, Umsetzungskapazität oder Spezialwissen fehlen. Bei Bedarf kommen Social Media, Newsletter, Print und weitere Kommunikationsaufgaben hinzu.

Ziele, Zuständigkeiten und Prioritäten werden gemeinsam vereinbart. Die regelmäßige Auswertung bildet die Grundlage dafür, Inhalte, Kampagnen und Budget weiterzuentwickeln.