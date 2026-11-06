Sinus-Milieus erstmals ID-los und psychografisch adressierbar

Hamburg/Heidelberg/Lüneburg, 03. November 2026 – True Relevance, Anbieter von

psychografischem Kontext-Targeting, macht die Sinus-Milieus des SINUS-Instituts in

Kooperation mit der KI-Plattform AIlon von ERASON erstmals vollständig ID-los in der digitalen

Mediaplanung aktivierbar.

Die Typologie des SINUS-Instituts ist der Goldstandard in der Arbeit

mit Zielgruppen im deutschsprachigen Raum.

Möglich wird dies durch die psychografische Targeting-Technologie von True Relevance: Sie

übersetzt die wissenschaftlich fundierten Milieu-Definitionen in kontextuelle Signale, die sich

ganz ohne Cookies, personenbezogene Profile oder Nutzer-IDs direkt in DSPs aktivieren lassen –

als ready-to-play Targeting, in Echtzeit und im laufenden Kampagnenbetrieb.

Psychografie als Brücke zwischen Lebenswelt und Aktivierung

Die Sinus-Milieus beschreiben die Gesellschaft anhand von Lebensauffassungen, Werte und

Lebenswelten – seit fast 50 Jahren einer der bekanntesten Segmentationsansätze im

deutschsprachigen Raum. Über AIlon werden diese Milieus digital erschlossen, angereichert

und für die Kampagnenplanung nutzbar gemacht. An dieser Stelle setzt True Relevance an: Die

psychografische Analyse-Technologie erkennt, welche Inhalte und Umfelder zu welchen MilieuMotiven passen, und macht diese Passung – unabhängig von Cookies oder Device-IDs – direkt

buchbar.

Psychografisches Contextual Targeting verbindet die drei Grundmotive nach McClelland –

Status, Leistung, Anschluss – mit den drei Entscheidungsebenen nach Triandis – emotional,

rational, habituell – zu neun Mustern, die die psychologische Bedeutung eines Inhalts erkennen.

Joost van Treeck, Gründer und CPO von True Relevance: „Relevanz entsteht nicht allein durch

den Kontext einer Werbeumgebung, sondern durch das Verständnis der Menschen, die wir

erreichen möchten. Mit den Sinus-Milieus verbinden wir wissenschaftlich fundierte

Lebenswelten mit einer datenschutzorientierten, ID-losen Aktivierung. Werbetreibende können

damit sowohl schnell skalierbare Standardzielgruppen als auch hochindividuelle

Zielgruppenansätze umsetzen – ohne auf personenbezogene Identifikatoren angewiesen zu

sein.“

Drei Stufen: vom Einzelmilieu bis zum Custom-Targeting

Die Lösung steht in drei Ausbaustufen zur Verfügung:

• Einzelmilieu – ein Sinus-Milieu direkt und unkompliziert als fertiges Targeting-Segment

buchbar

• Thematisch verschnitten – Milieus kombiniert mit aktuellen oder saisonalen Themen, laufend erweitert, mit kurz-, mittel- und langfristigem Bezug, beispielsweise

– kurzfristig: Milieu + Black Friday

– mittelfristig: Milieu + ETF als Altersvorsorge-Thema ab Winter

– langfristig: Milieu + Elektromobilität

• Customized Milieus – vollständig individuelle Kombination, etwa eines Milieus mit einer

Automarke und einem Interesse an Hybridantrieben

Christian Genkel, Executive Partner bei ERASON: „Endlich geht beides: schnell buchbares

Standard-Milieu-Targeting und individuell zugeschnittene Milieu-Zielgruppen. Beide Optionen

stehen jetzt in den DSPs ID-los zur Verfügung. Wer es individueller braucht, kombiniert Milieus

mit eigenen Marken- und Interessensdaten. Genau diese Kombination aus Geschwindigkeit und

Einzigartigkeit macht die Lösung besonders.“

Jan Hecht, Director Research & Consulting bei SINUS: „Die Sinus-Milieus liefern seit über vier

Jahrzehnten eine genaue Beschreibung unserer Gesellschaft. Mit dieser Kooperation machen wir

dieses Wissen erstmals ID-los und in Echtzeit in der Kontextplanung nutzbar. Dies ist eine

sinnvolle Ergänzung dort, wo cookiebasiertes Targeting an Grenzen stößt oder bewusst nicht

genutzt wird. Für uns ist das der konsequente nächste Schritt: wissenschaftlich fundierte

Zielgruppen unabhängig von der technischen Ausgangslage direkt aktivierbar zu machen “

Eine durchgängige Kette: Zielgruppenverständnis, Definition, Aktivierung

Die Kooperation schafft eine durchgängige Verbindung von Zielgruppenverständnis (SINUS),

Zielgruppenanreicherung (AIlon) und psychografischer Kontext-Aktivierung (True Relevance).

Werbetreibende analysieren ihre Zielgruppen auf Basis der Sinus-Milieus und aktivieren sie

anschließend – ganz ohne IDs – in passenden digitalen Umfeldern. Individuelle Daten wie

Markenaffinitäten oder Interessensprofile lassen sich ergänzend einbeziehen.

Rollout

Der Rollout beginnt im Open Web und wird auf YouTube weitergeführt, dort mit Whitelisting und

Selektion auf Video-Ebene. CTV und DOOH folgen als nächste Schritte, sodass das Targeting

sukzessive über alle relevanten Kanäle hinweg verfügbar wird.

Das Wichtigste auf einen Blick:

• Sinus-Milieus erstmals im ID-losen, kontextuellen Raum aktivierbar – unabhängig von

Cookies oder Device-IDs

• Ready-to-play Targeting: sofort in den DSPs buchbar, ohne eigenen Analyseaufwand

• Drei Ausbaustufen: Einzelmilieu, thematisch verschnitten, customized Milieus

• Höchste Qualität durch drei jeweils führende Anbieter: bevölkerungsrepräsentative

Milieuforschung, KI-gestützte Analyse, validiertes psychografisches Targeting

• Der Rollout startet im Open Web und auf YouTube (Whitelisting, Video-Level-Selektion),

CTV und DOOH folgen

Die Buchung des Targetings ist ab sofort über die teilnehmenden DSPs möglich.