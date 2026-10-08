Ski-Weltrekordhalter Christian Flühr kandidiert als Generalsekretär

Berlin/Bonn/München/Oberhausen – Unter dem Leitmotiv #Aufbruch2026 gibt der 15-fache Ski-Weltrekordler und stellvertretende Landesvorsitzende Christian Flühr (LIS Bayern) seine Kandidatur für die anstehende Bundesdelegiertenkonferenz LIS-Deutschland bekannt. Im Zentrum seiner Kandidatur steht eine emotionale wie klare Haltung: Politik braucht echten Durchhaltewillen, gelebte Empathie und einen verlässlichen Liberalismus, der alle Lebensrealitäten der Gesellschaft abbildet.

Der Bundesvorsitzende Elmar Conrads-Hassel wird Flühr der Bundesdelegierten-versammlung am 17. Oktober 2026 offiziell zur Wahl vorschlagen. Die Personalie ist an eine zuvor zu beschließende Satzungsänderung geknüpft, die das neue Amt schaffen soll. Hintergrund dieser strukturellen Neuerung sind eine stärkere Professionalisierung, das gewachsene Aufgabenvolumen sowie der Aufbau einer breiter aufgestellten Führungsspitze in der politischen Vorfeldorganisation der FDP.

Der Bundesvorsitzende Elmar Conrads-Hassel wird Christian Flühr vorschlagen

„_Ich bin angetreten, um die LIS-Deutschland fit für die Zukunft zu machen. Im ersten Jahr meiner Amtszeit haben wir begonnen, unsere interne Kommunikation zu optimieren und unsere Strukturen zu modernisieren. Zwei Dinge standen dabei im Fokus: 1. Mitgliedergewinnung und 2. eine bessere internationale Vernetzung. Weil wir vor großen Aufgaben stehen, ist es jetzt an der Zeit, den nächsten Schritt zu gehen. Um diesen Erfolg auf ein stabiles Fundament zu stellen, werde ich der Bundesdelegiertenkonferenz im Oktober vorschlagen, das neue Amt des Generalsekretärs zu schaffen. Wir wollen mit diesem Amt unserem Verband die schlagkräftige Struktur geben, die wir für die Erreichung unserer Ziele brauchen.“_

„_Mit Christian Flühr von LIS-Bayern haben wir eine Persönlichkeit, die sich für eine solche Aufgabe geradezu anbietet: Er bringt langjährige Erfahrung aus Wahlkämpfen, dem politischen Betrieb und der professionellen Öffentlichkeitsarbeit mit. Christian brennt für den Erfolg und will den Liberalen Senioren genau das politische Gewicht verleihen, das unserer zahlenmäßigen Stärke von fast 60 % der Wählerschaft (50+) auch in der Realität entspricht. Wir möchten gemeinsam eine kraftvolle, liberale Vision entfalten. Die Herkulesaufgabe liegt vor uns – packen wir sie an. Lassen Sie uns im Oktober mit dem #Aufbruch2026 ein starkes Signal für die Zukunft setzen!“_

Ein Liberalismus für alle: Von der Restaurantfachfrau bis zum Mittelständler

Für Flühr bedeutet liberale Politik keine abstrakte Theorie, sondern konkrete Chancen im Alltag der Menschen. Er setzt sich für einen nahbaren Liberalismus ein, der Mut macht und Vertrauen schenkt.

„_Freiheit darf kein Elite-Projekt sein. Sie gehört mitten in den Alltag aller Menschen“, führt Christian Flühr weiter aus. „Ich kandidiere für die Restaurantfachfrau, die nach einer langen Spätschicht faire Chancen und echte Wertschätzung für ihre Leistung erwartet. Für den Angestellten im mittelständischen Unternehmen, der Sicherheit und Freiraum für eigene Ideen braucht. Und ebenso für die klassische FDP-Zielgruppe – für Selbstständige, Gründer und den Mittelstand. Ein starker Liberalismus öffnet allen Türen und lässt niemanden zurück. Alle zusammen machen unser Potential aus!“_

Emotionalität und Haltung im #Aufbruch2026

Der Weg im Rahmen des #Aufbruch2026 verlangt nach einer spürbaren liberalen Handschrift, die klare Kante mit echter Nahbarkeit verbindet. Christian Flühr setzt auf eine Politik, die emotionale Verbundenheit mit Ausdauer und Anpackmentalität vereint.

„_Ich kandidiere mit tiefster Überzeugung und viel Herzblut. Politik muss für die Menschen wieder greifbar und spürbar sein“_, schließt Christian Flühr. „_Der #Aufbruch2026 gelingt nur, wenn wir den Menschen vertrauen, ihnen Rückenwind geben und ihnen nicht vorschreiben, wie sie zu leben haben. Mit meiner Ausdauer aus dem Leistungssport möchte ich auf der Bundesdelegiertenkonferenz Verantwortung übernehmen und den Weg in eine chancenreiche Zukunft aktiv mitgestalten.““_

Durchhaltewillen und Disziplin.

Durchhaltewille, Disziplin und das Überwinden extremer physischer wie mentaler Grenzen prägen die Lebensgeschichte von Christian Flühr. Mit 15 aufgestellten Weltrekorden im Dauerskifahren – darunter Tage und Nächte am Stück auf den Pisten der Welt – weiß er aus eigener Erfahrung, was es bedeutet, Rückschläge zu überwinden und ein Ziel nie aus den Augen zu verlieren.

„_Wer tagelang am Stück auf den Skipisten dieser Welt unterwegs ist, lernt schnell: Aufgeben ist keine Option. Es braucht nicht nur Disziplin, sondern vor allem Stehvermögen, den Glaube an sich selbst und ein klares Ziel vor Augen“_, betont Christian Flühr. „_Genau diesen Durchhaltewillen möchte ich in den politischen #Aufbruch2026 einbringen. Wenn wir als Gesellschaft vor großen Herausforderungen stehen, dürfen wir bei den ersten Hürden nicht zögern – wir müssen mit Mut, Herzblut und Ausdauer vorangehen.“_

Fehler als Chance: Ehrliche Analyse statt Ausflüchte

Ein zentraler Pfeiler seiner Haltung ist der ehrliche Umgang mit Fehlern und Rückschlägen – ein Prinzip, das Flühr sowohl im Spitzensport als auch im Alltag und in der Politik gelernt hat.

„_Ob im Extremsport, im privaten Alltag oder in der Politik: Fehler passieren. Sie sind menschlich und manchmal unvermeidbar“_, so Christian Flühr. „_Entscheidend ist jedoch, wie wir damit umgehen. Wir dürfen Fehler nicht schönreden oder ignorieren. Es geht darum, Situationen ehrlich und schonungslos zu analysieren, die richtigen Schlüsse zu ziehen und es in der Zukunft konsequent besser zu machen. Das ist der Kern von echter Lernfähigkeit und Fortschritt – auch in der Politik.“_

Rückenwind aus Bayern: Volle Unterstützung der Landesvorsitzenden

Auch aus dem Heimatlandesverband gibt es dafür unmissverständliche Rückendeckung. Die bayerische Landesvorsitzende Prof. Dr. med. Ursula Gresser unterstreicht die Qualitäten von Christian Flühr:

„_Wenn Christian Flühr sich ein Ziel setzt, lässt er nicht locker, bis er es erreicht hat. Einige seiner Eigenschaften sind absolute Verlässlichkeit, bewundernswerte Pünktlichkeit, enorme Beharrlichkeit und ein unerschütterlicher Optimismus. Von mir volle Punktzahl“_, erklärt Prof. Dr. med. Ursula Gresser.

Weitere Informationen zur Kandidatur auch unter http://Christian-Fluehr.LIS-Bayern.de