Sofortbild statt KI: Gen Z will laut aktueller Studie echte Erinnerungen zum Anfassen

Für besondere Erinnerungen greift die digitalaffine Generation Z oft zum Sofortbild – und das noch vor klassischen Fotoabzügen, digitalen Fotos und KI-generierten Bildern, stellt eine aktuelle Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey im Auftrag von FUJIFILM instax(TM) fest. Während KI Bilder heute auf Knopfdruck erzeugen und verändern kann, setzt das Sofortbild auf etwas anderes: den echten, im Moment entstandenen Augenblick. Was in der Studie deutlich wird: Beim Einfangen spontaner, ungestellter Momente liegen Sofortbilder vorn, sogar noch knapp vor den durchs Handy immer verfügbaren digitalen Fotos.

Sofortbild schlägt Fotoabzug und digitales Bild

Knapp jede:r Zweite der 18- bis 29-Jährigen in Deutschland (47 Prozent) verbindet besondere Momentaufnahmen am ehesten mit Sofortbildern. Damit liegt das Sofortbild deutlich vor digitalen Bildern (31 Prozent) und wird dreimal so häufig wie klassische Fotoabzüge mit besonderen Momenten verbunden (15 Prozent). KI-generierte Bilder spielen mit 5 Prozent eine untergeordnete Rolle. Die Ergebnisse zeigen damit einen bemerkenswerten Kontrast: Ausgerechnet eine Generation, die selbstverständlich mit digitalen Technologien und künstlich erzeugten Bildern interagiert, verbindet besondere Momente vor allem mit Bildern, die tatsächlich im Augenblick entstehen.

Ähnliche Ergebnisse brachte die Frage nach dem Einfangen spontaner, ungestellter Momente: Das Sofortbild nimmt hier ebenfalls eine besondere Stellung ein: 43 Prozent der Befragten sehen Sofortbilder hier vorn, dicht gefolgt von den digitalen Fotos (42 Prozent). Beide liegen weit vor klassischen Fotoabzügen (8 Prozent), die zunächst ausgewählt und ausgedruckt werden müssen.

Beim emotionalen Erinnerungswert punkten haptische Bilder insgesamt: Klassische Fotoabzüge (38 Prozent) und Sofortbilder (34 Prozent) werden klar den digitalen Bildern vorgezogen (23 Prozent). Das Sofortbild ist die einzige Fotoart, die in allen drei abgefragten Kategorien – besondere Momentaufnahmen, emotionaler Erinnerungswert und Spontanität – am häufigsten oder zweithäufigsten genannt wird.

Erinnerungen zum Anfassen

Für fast jede:n Zweiten der Befragten liegt der besondere Reiz von Sofortbildkameras darin, Erinnerungen greifbar zu machen (48 Prozent) und spontane Momente festzuhalten (47 Prozent). Jeweils etwa 4 von 10 Befragten schätzen zusätzlich die Möglichkeit, Bilder direkt zu verschenken (43 Prozent), das Kreieren eines Einzelstücks (40 Prozent) und den nostalgischen Charakter (40 Prozent).

„Die Ergebnisse zeigen, dass ausgerechnet die digitalaffine Gen Z bei ihren wichtigsten Erinnerungen etwas Greifbares sucht“, sagt Stephan Althoff, Head of Product Marketing/Event & Retail-Marketing. „Das bricht mit dem gängigen Klischee einer Generation, die Erlebnisse nur über Smartphone, Feed und Cloud festhält und zeigt, wie stark der Wunsch nach echten, spontanen und physischen Momenten gerade unter jungen Menschen ist. In einer Zeit, in der KI Bilder innerhalb von Sekunden erzeugen, verändern und scheinbar perfekte Momente erschaffen kann, bekommt das echte Sofortbild eine neue Bedeutung: Es steht für einen Moment, der tatsächlich so passiert ist. Das Bild entsteht im Hier und Jetzt – mit all seinen kleinen Unvollkommenheiten und genau deshalb mit seinem ganz eigenen Charakter.“

Sofortbild fest im sozialen Leben verankert

Dass die Gen Z Sofortbilder schätzt und aktiv nutzt, untermauert die breite Verankerung im sozialen Alltag: Rund die Hälfte der Befragten hat bereits auf Partys, bei Familienfeiern oder bei Treffen mit Freunden zur Sofortbildkamera gegriffen. Auch auf Reisen und Hochzeiten sind Sofortbildkameras weit verbreitet.

Über die Studie

Für die Umfrage im Auftrag von FUJFILM instax(TM) hat das Meinungsforschungsinstitut Civey bundesweit 2.000 Personen im Alter von 18 bis 29 Jahren im Zeitraum vom 10. bis 19. Juli 2026 befragt. Der statistische Fehler des Gesamtergebnisses liegt bei 2,5 Prozent. Weitere methodische Hinweise finden Sie hier (https://civey.com/unsere-methode).

Pressekontakt:

FUJIFILM Germany GmbH

Isabel von Vegesack

Phone: +49 (0)175 2290991

E-Mail: isabel.von.vegesack.contractor@fujifilm.com

Original-Content von: FUJIFILM instax[TM], übermittelt durch news aktuell