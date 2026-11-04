Spezialisierung statt Umweg: dfeug Berlin-Brandenburg fordert Laufbahnzweig Rettungsdienst

Gewerkschaft kritisiert Hürden ohne Sachgrund und eine künstlich verlängerte Ausbildung

Neun von zehn Einsätzen der Berliner Feuerwehr sind Rettungsdienst. Das Laufbahnrecht ist trotzdem auf die Brandbekämpfung zugeschnitten. Der Landesverband Berlin-Brandenburg der Deutschen Feuerwehr-Gewerkschaft (dfeug) fordert deshalb im kommenden Koalitionsvertrag einen eigenen Laufbahnzweig Rettungsdienst.

Hürden ohne Sachgrund

„Die Berliner Feuerwehr beschäftigt schon heute Beamte im Rettungsdienst, die weder eine feuerwehrtechnische noch eine Verwaltungslaufbahn durchlaufen haben. Notärztinnen und Notärzte im höheren Dienst. Und doch kann man als Notfallsanitäter oder Notfallsanitäterin nur in die Beamtenlaufbahn eintreten, wenn man einen feuerwehrtechnischen Vorbereitungsdienst absolviert, und im Vorfeld die besondere körperliche und gesundheitliche Eignung nachgewiesen hat. Ich denke, dass man es bislang verpasst hat, den deutlich gewachsenen Anforderungen an den Rettungsdienst, den damit verbundenen Spezialisierungen und vor allem der Lebensrealität Rechnung zu tragen. Das muss endlich glattgezogen werden“, sagt Manuel Barth, Vorsitzender des Landesverbandes Berlin-Brandenburg

Zu den Anforderungen des feuerwehrtechnischen Dienstes gehört unter anderem eine Mindestgröße von 165 Zentimetern, die in keinem Gesetz steht. Besonders betroffen sind Frauen: 82 Prozent der weiblichen Auszubildenden der Berliner Feuerwehr kommen über den Rettungsdienst-Einstieg, und die Durchschnittsfrau in Deutschland ist 1,66 Meter groß.

Ausbildung für die Schublade

Hinzu kommt eine Ausbildung, die länger dauert als nötig. Bereits ausgebildete Notfallsanitäter durchlaufen sechs Monate feuerwehrtechnischen Vorbereitungsdienst und fahren danach laut Ausschreibung ausschließlich Rettungswagen. Ausbilder, Lehrgänge und Dienstzeit fließen in Inhalte, die nicht zur Anwendung kommen.

„Wir vermitteln Wissen, das am Tag nach der Prüfung in der Schublade verschwindet. Eine Laufbahn soll abbilden, was eine Laufbahn tatsächlich macht.“, Barth weiter.

Durchlässig in beide Richtungen

Der Zweig soll in der Feuerwehr-Laufbahnverordnung stehen. Vertikal schafft er Aufstiegsämter im Rettungsdienst. Zu den Hauptgründen, den Rettungsdienst zu verlassen, gehört fehlende Perspektive im Beruf. Horizontal bleibt der Wechsel in beide Richtungen möglich. Niemandem wird ein Weg verbaut. Wir öffnen neue.

Der Senat prüft einen eigenen Zweig seit 2022, bisher ohne Ergebnis. Rechtlich genügt nach Einschätzung der dfeug eine Änderung der Laufbahnverordnung. Dass das schnell gehen kann, hat das Land im Dezember 2025 gezeigt: Die Neuregelung der Spitzenämter der Feuerwehr war acht Tage nach der Beschlussempfehlung ausgefertigt.

Das vollständige Positionspapier steht hier zur Verfügung:

Kurzfassung Rettungsdienstlaufbahn (https://drive.google.com/file/d/1uAT4F-Ta0-gSXXzd79lyKRLbqAHIXwdo/view)

Komplettfassung Rettungsdienstlaufbahn (https://drive.google.com/file/d/1jTsZ3MLOgQWvuuJjqoU1_2d9rD4UtXfo/view)

Rettungsdienstlaufbahn OP (https://drive.google.com/file/d/1yUqrUI2b-OAbgFsLcR8MmTetAp_zZW9O/view)

Pressekontakt:

Manuel Barth

m.barth@dfeug.de

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