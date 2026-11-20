Heidelberg. Die StoF! GmbH & Co. KG unterstützt B2B-Unternehmen dabei, ihre Marketingmaßnahmen auf konkrete Vertriebschancen auszurichten. Das Angebot verbindet strategische Planung mit operativer Umsetzung. Marketing und Vertrieb legen gemeinsam fest, welche Unternehmen und Entscheider sie erreichen wollen, wie sie Kontakte weiterentwickeln und wann aus einem Lead eine Vertriebschance wird.

StoF! begleitet Unternehmen entlang des gesamten Prozesses. Dazu gehören die Segmentierung von Zielgruppen und Buying Centern, die Entwicklung von Inhalten und die Umsetzung kanalübergreifender Kampagnen. Bei der anschließenden Qualifizierung unterstützt StoF! mit Nurturing, Telemarketing und Inside Sales. Klare Kriterien und Zuständigkeiten regeln die Übergabe an den Vertrieb. Gemeinsame Kennzahlen, Dashboards und Pipeline-Forecasts machen sichtbar, welche Maßnahmen zu qualifizierten Vertriebschancen beitragen.

Vier Praxisworkshops als Einstieg

Marketing- und Vertriebsteams können mit dem Thema beginnen, bei dem sie den größten Handlungsbedarf haben. Die eintägigen Workshops sind einzeln buchbar und liefern eine konkrete Arbeitsgrundlage für die weitere Umsetzung.

I. Standort und Potenziale klären.

Eine Reifegradanalyse zeigt, wo Marketing und Vertrieb heute stehen. Daraus entsteht ein priorisierter Maßnahmenplan.

II. Marketing und Vertrieb verzahnen.

Ein gemeinsamer Prozessleitfaden klärt Abläufe, Zuständigkeiten und Kriterien für die Lead-Übergabe.

III. Kampagnen startklar machen.

Das Team erarbeitet einen Kampagnenansatz mit konkreten Schritten zur Lead-Gewinnung und zur Weiterentwicklung der Kontakte.

IV. Zahlenbasierte Steuerung ermöglichen.

Ein individuell angepasstes Reporting-Konzept legt fest, mit welchen Kennzahlen (und wie) Marketing, Vertrieb und Geschäftsführung den Fortschritt beurteilen und Maßnahmen steuern können.

Je nach Bedarf begleitet StoF! die anschließende Umsetzung, vom Aufbau einer neuen Kampagne bis zur Optimierung bestehender Marketing- und Vertriebsprozesse.

Nehmen Sie jetzt Kontakt mit Team StoF! auf:

Karin Berbeka I karin.berbeka@stof-perform.com

Website: www.stof-perform.com

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