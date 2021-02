Tempo-Team Hamburg Industry: Jobmacher in der Hansestadt seit 2012

Hamburg, 4. Februar 2021 – Die Niederlassung Hamburg Industry des Personaldienstleisters Tempo-Team liegt in zentraler Lage von Hamburg in der Wandsbeker Allee 77. Corona-bedingt hat auch hier der sonst rege Publikumsverkehr in den letzten Monaten abgenommen. Geblieben sind die zahlreichen Stellenangebote, die die Hamburger Personalexperten zu besetzen haben: „Auch derzeit suchen wir wieder neue Mitarbeiter und bieten Ihnen spannende Job-Chancen“, betont Niederlassungsleiterin Ute Hamann.

Vor allem für Facharbeiter mit abgeschlossener Berufsausbildung stehen viele Türen weit offen. „Mechatroniker, Elektriker, Tischler, Schlosser und Schweißer, Industriemechaniker und KFZ-Mechaniker ebenso wie MTAs, CNC-Dreher sowie Maschinen- und Anlagenführer finden eine Anstellung bei attraktiven Unternehmen in Hamburg“, gibt Ute Hamann einen Überblick. Auch für Logistikfachkräfte, Staplerfahrer und Lagerhelfer sowie für Mitarbeiter in der Produktion gibt es zahlreiche Stellenangebote, z.B. in der Lebensmittelherstellung oder in der industriellen Fertigung.

„Tempo-Team eröffnet Ihnen Chancen. Sie erhalten einen Zugang zu gefragten Arbeitgebern in Hamburg, den es für unabhängige Bewerber oftmals so nicht gibt“, weist Ute Hamann auf einen entscheidenden Vorteil hin. Fast alle Arbeitsstellen bei Tempo-Team Hamburg Industry werden über Tarif bezahlt. Dies gilt auch für die Jobs als Helfer in Lager und Produktion. Zudem erhalten die Mitarbeiter eine Fahrkarte für den öffentlichen Nahverkehr und sie profitieren von der intensiven Betreuung durch die Hamburger Personalexperten.

Tempo-Team Hamburg Industry arbeitet mit vielen unterschiedlichen Unternehmen in Hamburg und im Umland zusammen. Entsprechend groß ist das Job-Angebot, um für jeden Bewerber die genau passende Arbeitsstelle zu finden. Hierbei werden auch Fahrt- und Einsatzzeiten berücksichtigt. Der Erwerb von notwendigen Zusatzqualifikationen wird ebenfalls unterstützt.

„Bewerben Sie sich gerne bei uns“, fordert Ute Hamann alle Interessierten auf. „Auch wenn vordergründig vielleicht keine der aktuell ausgeschriebenen Stellen für Sie passend scheint, wir finden den richtigen Job für Sie und öffnen Ihnen die Türen zu attraktiven Unternehmen!“

Dass diese Vorgehensweise erfolgreich ist, zeigen die langen Einsatzzeiten und eine sehr hohe Übernahmequote im Bereich der Arbeitnehmerüberlassung. „Unsere Facharbeiter werden fast alle übernommen. Auch viele Helfer und Mitarbeiter in den Bereichen Lager, Logistik und Produktion finden eine dauerhafte Anstellung in ihrem Einsatzunternehmen“, berichtet Ute Hamann.

Die Tempo-Team Niederlassung Hamburg Industry besteht seit 2012. Personalexpertin Ute Hamann ist seit 2016 für die Leitung der Niederlassung verantwortlich. Neben ihr kümmern sich aktuell zwei Personaldisponenten, vier Auszubildende und eine BA-Studentin um die zahlreichen Kundenunternehmen und über 100 Mitarbeiter in der Arbeitnehmerüberlassung. Für das Jahr 2021 bietet die Niederlassung wieder Ausbildungsplätze zur Personaldienstleistungskauffrau (m/w/d) an. „Kommen Sie zu uns in ein tolles junges Team. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung“, so Ute Hamann.

Mit Blick auf die zurückliegenden Monate und die Einschränkungen durch die Corona-Pandemie zieht die Personalexpertin eine gemischte Bilanz: „Was unseren Geschäftsumfang angeht, sind wir kaum betroffen. Wir freuen uns auch jetzt über jede Bewerbung.“

Größere Auswirkungen auf ihre Arbeit habe Corona aber bei der Betreuung der Arbeitnehmer gehabt, berichtet Ute Hamann: „Dies ist uns sehr wichtig. Der regelmäßige persönliche Austausch vor Ort fehlt nun aber beinahe komplett. Die Vereinbarung von festen Terminen sowie die Einhaltung von Abstands- und Hygieneregeln sind Pflicht.“ Gerade im Bereich der Helfer und der ungelernten Kräfte stelle dies besondere Herausforderungen. Kulturelle Unterschiede und Sprachschwierigkeiten erschweren häufig eine Kommunikation per E-Mail und Telefon. Die technischen Voraussetzungen, z.B. für Videotelefonate, sind in der Regel nicht vorhanden.

„Wir werden aber auch dies meistern und unseren Beitrag zur Bewältigung der Krise leisten“, blickt Ute Hamann nach vorne. Trotz der Einschränkungen durch Corona werde das Tempo-Team seine Mitarbeiter bestmöglich betreuen und könne Arbeitssuchenden viele attraktive Beschäftigungsmöglichkeiten anbieten.

Aktuelle Stellenangebote der Tempo-Team Niederlassung Hamburg Industry:

https://www.tempo-team.com/jobsuche.html?suchbegriff=&einsatzort=&umkreis=&niederlassung=17&search_jobs=1

Weitere Informationen zur Tempo-Team Niederlassung Hamburg Industry:

https://www.tempo-team.com/hamburg-industry.html