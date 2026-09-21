TimeSpin Zeiterfassung wird vollständig plattformunabhängig und bringt Impulse für New Work.

TimeSpin schließt App-Lücke auf Mac und Android:

Mit dem vollen Funktionsumfang jetzt auch für macOS und Android ist der haptische Zeiterfassungs-Würfel von TimeSpin erstmals auf allen relevanten Endgeräten identisch nutzbar. Das Bremer Unternehmen positioniert den Launch als Antwort auf ein zentrales Dilemma moderner Arbeitsmodelle: Wie lässt sich Vertrauensarbeitszeit mit belastbaren, nachvollziehbaren Daten vereinbaren ohne Mikromanagement?

Bremen, 21.09.2026 – TimeSpin GmbH, Anbieter des gleichnamigen haptischen Zeiterfassungssystems, hat die letzte Lücke in seinem App-Ökosystem geschlossen: Mit sofortiger Wirkung stehen macOS- und Android-Nutzer:innen alle Funktionen zur Verfügung, die bislang Windows- und iOS-Geräten vorbehalten waren. Der TimeSpin-Würfel, ein zwölfseitiger, offlinefähiger Dodekaeder zur intuitiven, drehbasierten Zeit- und Tätigkeitserfassung, ist damit erstmals seit Markteinführung auf allen gängigen Betriebssystemen vollständig gleichwertig nutzbar.

Der Launch fällt in eine Phase, in der sich Unternehmen zunehmend zwischen zwei scheinbar widersprüchlichen Anforderungen bewegen: dem Wunsch nach mehr Selbstbestimmung und Vertrauensarbeitszeit auf der einen und dem Bedarf an belastbaren Daten für Budgetierung, Abrechnung und Reporting auf der anderen Seite. TimeSpin positioniert sich als Werkzeug, das diesen vermeintlichen Widerspruch auflöst.

Auf einen Blick

* Produkt: TimeSpin – haptischer Zeiterfassungswürfel (Dodekaeder, 12 Seiten)

* Neu: Mac- und Android-App jetzt mit vollem Funktionsumfang (bisher: Windows, iOS)

* Plattformen: Windows, macOS, iOS, Android – vollständig synchronisiert über die TimeSpin-Cloud

* Kernprinzip: Aktivität per Drehung erfassen – keine Klicks, keine Bildschirmzeit nötig

* Zielgruppen: Freelancer, Kanzleien, Beratungen, Agenturen, Unternehmen mit New-Work-Modellen

* Auszeichnung: German Business Award 2023

* Sitz: Bremen

Die letzte Lücke ist geschlossen

Bislang mussten Mac- und Android-Nutzer:innen mit einem eingeschränkten Funktionsumfang arbeiten ein Kompromiss, den viele Teams in gemischten Geräte-Umgebungen als Reibungspunkt empfanden.

Mit dem aktuellen Update entfällt diese Einschränkung vollständig. Ob Auswertungen, Diagrammansichten oder manuelle Timer. Alle Bereiche des TimeSpin-Portals stehen nun geräteunabhängig zur Verfügung. Für Unternehmen mit gemischten IT-Umgebungen etwa Kanzleien mit Windows-Arbeitsplätzen und Berater:innen mit MacBooks im Außendienst, entfällt damit ein bislang bestehender Bruch in der Nutzererfahrung.

Praxisbeispiel: Wenn der Browser-Timer zum Störfaktor wird

Wie groß der Unterschied in der Praxis ausfällt, zeigt das Beispiel einer Patentanwaltskanzlei aus München, die TimeSpin einsetzt. Zuvor arbeitete das Team mit klassischen Browser-Timern, mit den bekannten Schwachstellen: Wurde der Timer vergessen, mussten Arbeitszeiten nachträglich aus verschiedenen Datenquellen mühsam rekonstruiert werden. Für eine Kanzlei, deren Geschäftsmodell auf lückenlos abrechenbaren Stunden beruht, bedeutete das wiederkehrenden Mehraufwand und Stress im Arbeitsalltag.

_“Früher haben wir mit Browser-Timern gearbeitet und die wurden regelmäßig vergessen. Am Ende mussten wir mühsam aus verschiedenen Quellen rekonstruieren, was wir eigentlich getan haben. Das war Mehraufwand und kostet uns Mehraufwand, den wir uns heute sparen. Mit TimeSpin läuft die Erfassung einfach nebenbei mit.“_

“ Mitarbeiterin einer Patentanwaltskanzlei aus München, TimeSpin-Nutzerin

Warum Zeiterfassung jetzt neu gedacht werden muss

Die klassische Zeiterfassung hat ein Akzeptanzproblem: Sie wird von vielen Beschäftigten als Kontrollinstrument wahrgenommen, das im Widerspruch zu modernen, vertrauensbasierten Arbeitsmodellen steht. Gleichzeitig können Unternehmen auf belastbare Daten nicht verzichten, sei es für die Projektkalkulation, die Rechnungsstellung oder das Reporting gegenüber Kunden und Führungsebenen. TimeSpin begegnet diesem Spannungsfeld mit einem haptischen statt digitalen Ansatz: Statt Software aktiv zu bedienen, wird eine Aktivität durch eine physische Handlung markiert, die im Arbeitsalltag ohnehin stattfindet – das Greifen nach dem Würfel.

Wissensarbeiter:innen profitieren von einer Zeiterfassung, die sich nicht wie zusätzliche Bürokratie anfühlt. Weil die Dokumentation nebenbei entsteht, bleibt der Blick frei für die eigentliche Aufgabe – gleichzeitig entsteht Transparenz darüber, wie viel Zeit tatsächlich in welches Projekt oder Budget fließt.

Unternehmen erhalten mit TimeSpin die Möglichkeit, Vertrauensarbeitszeit in ein produktives, modernes Arbeitsverhältnis zu überführen, ohne auf valide Daten zu verzichten. Reporting, Projektkalkulation und Abrechnung basieren auf tatsächlich erfassten Aktivitäten statt auf nachträglichen Schätzungen und Rekonstruktionsaufwand, wie ihn das Beispiel der Münchner Kanzlei zeigt.

Mitarbeitende profitieren zusätzlich von einem Effekt, den rein digitale Tools nicht bieten: Das bewusste Drehen des Würfels wirkt als haptischer Trigger für einen mentalen Übergang – ein kleiner, aber wirksamer Impuls für fokussiertes Arbeiten (Deep Focus), der beim Wechsel zwischen Bildschirm-Anwendungen häufig fehlt. Ergänzt wird das durch eine integrierte Pomodoro-Funktion: Wird die Pause-Seite aktiviert, unterstützt TimeSpin aktiv ein gesundes Pausenmanagement, statt Arbeitszeit lückenlos durchzutakten.

Wie TimeSpin funktioniert

Jede der zwölf Seiten des TimeSpin-Würfels lässt sich frei mit einer Aktivität, einer Farbe und einer Beschreibung belegen, von „Projekt A“ über „Meeting“ bis „Pause“. Sobald eine Seite nach oben zeigt, startet die Zeiterfassung automatisch; bei Drehung auf eine andere Seite wechselt sie nahtlos zur neuen Aktivität. Der Würfel funktioniert dabei vollständig offline: Erfasste Daten werden lokal gespeichert und erst bei Bedarf per Bluetooth mit der TimeSpin-Cloud synchronisiert, selbst bei Verbindungsverlust gehen keine Daten verloren. Im Portal lassen sich Aktivitäten, Zeitverläufe und Seitenbelegung in Echtzeit einsehen sowie als Tabellen, Kalender oder Diagramme auswerten und als Excel- oder PDF-Datei exportieren.

Statement der Geschäftsführung

_“Zeiterfassung wird oft als Widerspruch zu moderner Arbeit verstanden. Wir sehen das anders: TimeSpin macht sichtbar, was ohnehin passiert, ohne Mikromanagement, aber mit den Daten, die Unternehmen und Mitarbeitende gleichermaßen brauchen, um Vertrauensarbeitszeit tatsächlich verantwortungsvoll zu leben. Mit der vollen App-Erfahrung auf Mac und Android schaffen wir jetzt die Grundlage dafür, dass das für wirklich jedes Team funktioniert unabhängig davon, welche Geräte im Einsatz sind.“_

Anja Otto, Geschäftsführerin TimeSpin GmbH

Weitere Anwendungsbeispiele

* Kanzleien: Abrechenbare Stunden je Mandat lückenlos und ohne manuellen Zusatzaufwand erfassen – ganz ohne die Nacharbeit, die klassische Browser-Timer verursachen

* Agenturen und Beratungen: Projektzeiten transparent gegenüber Kund:innen ausweisen, Budgetüberschreitungen früh erkennen

* Remote-Teams: Vertrauensbasierte Arbeitszeitmodelle mit nachvollziehbaren Daten unterlegen, ohne Überwachungsgefühl

* Wissensarbeiter:innen mit Fokusbedarf: Haptischer Wechsel als Anker für konzentriertes Arbeiten, Pomodoro-Funktion für aktive Pausen

Die aktualisierten Mac- und Android-Apps stehen ab sofort zum Download bereit. Bestehende Nutzer:innen benötigen keine zusätzliche Einrichtung; die Synchronisierung erfolgt automatisch über das bestehende TimeSpin-Konto. Unter my.timespin.net können noch zusätzliche Funktionen wie Aufkleber Druck und Gruppenfunktion genutzt werden. Das geht auch ohne verbundenen Würfel. Die Vorteile liegen klar auf der Hand. Teamleiter sind mit einem Klick im Portal im Bilde welche Projekte wie bearbeitet wurden.

Über TimeSpin

TimeSpin ist ein zwölfseitiger, offlinefähiger Dodekaeder zur haptischen Zeit- und Tätigkeitserfassung, gekoppelt mit einer plattformübergreifenden Cloud-Software für Windows, macOS, iOS und Android. Jede Würfelseite lässt sich individuell mit Aktivität, Farbe und Beschreibung belegen; die Zeiterfassung startet automatisch beim Drehen auf die gewünschte Seite. Erfasste Daten werden auch bei Verbindungsverlust auf dem Würfel gespeichert und bei Synchronisierung übertragen. TimeSpin richtet sich an Freelancer, Kanzleien, Beratungen, Agenturen und Unternehmen, die abrechenbare Zeiten lückenlos erfassen und gleichzeitig auf transparente, vertrauensbasierte Arbeitszeitmodelle setzen möchten. TimeSpin wurde 2023 mit dem German Business Award ausgezeichnet und hat seinen Sitz in Bremen.

Pressekontakt

Dennis Urban

TimeSpin GmbH

Leerkämpe 7, 28359 Bremen

E-Mail: hello@timespin.net

Web: www.timespin.net