Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) vom 02.11.2026 bis 06.11.2026

Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) – die Veröffentlichung erfolgt in der Regel 08:00 Uhr:

Montag, 02.11.2026

– (Nr. N074) Zum Weltmännertag am 03.11.2026: Verkehrsunfälle von Männern und Frauen, Jahr 2025

– (Nr. 383) Umsatz im Einzelhandel, September 2026

Dienstag, 03.11.2026

– (Nr. N075) Produktion von zuckerhaltigen und Light-Erfrischungsgetränken sowie Adipositas im internationalen Vergleich, Jahre 2019-2025

– (Nr. 45) Zahl der Woche: Produktion von Nahrungsergänzungsmitteln, Jahr 2025

Mittwoch, 04.11.2026

– (Nr. 384) Schülerinnen und Schüler, Einschulungen, Lehrkräfte und Abschlüsse an allgemeinbildenden und beruflichen Schulen (endg. Ergebnisse), Schuljahr 2025/2026

– (Nr. N076) Anteil von Führungskräften in der EU sowie Verdienste von Führungskräften in Deutschland, April/Jahr 2025

Donnerstag, 05.11.2026

– (Nr. 385) Verarbeitendes Gewerbe (Auftragseingang und Umsatz), September 2026

– (Nr. 386) Entwicklung der privaten Haushalte bis zum Jahr 2050

– (Nr. 387) Umsatz im Dienstleistungsbereich, August 2026

– (Nr. 388) Arbeitskostenerhebung, Jahr 2024

Freitag, 06.11.2026

– (Nr. 389) Produktionsindex, September 2026

(Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung.

Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes zu finden unter: https://www.destatis.de/DE/Presse/Termine/Veroeffentlichungstabelle/_inhalt.html

Verbreitung mit Quellenangabe erwünscht.

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