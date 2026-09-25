Wehret der Geschichtsvergessenheit! / Heidenau verbietet Stolpersteine im öffentlichen Raum. Das spricht der Erinnerungsarbeit andernorts Hohn.

Die sächsische Kleinstadt Heidenau ist weit weg. Und doch betrifft das, was der dortige Gemeinderat jetzt beschlossen hat, uns alle oder sollte uns alle betreffen. Denn die mit Stimmen von AfD, der CDU und einer lokalen Gruppierung getroffene Entscheidung, Stolpersteine auf öffentlichem Grund zu verbieten, sendet ein fatales Signal: Erinnern stört, macht Arbeit, wir sind dem überdrüssig.(…) Doch Stolpersteine sind keine toten Steine. Sie sind eine sehr persönliche Form des Erinnerns. Sie lassen die Menschen hinter den Namen hervortreten und verschaffen denen, die von den Nationalsozialisten erst entrechtet wurden und dann verschwanden, ein Stück Aufmerksamkeit. Darin liegt die Kraft und Würde dieses Erinnerungsprojekts in Europa mit 128.000 verlegten Steinen. Der Anti-Stolperstein-Beschluss von Heidenau spricht all dem Hohn. Er ist ein Anti-Erinnerungsbeschluss. Hier gilt ohne Wenn und Aber: Wehret der Geschichtsvergessenheit!

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