Weltpremiere: Die Rotkäppchen Nacht der Chöre mit Johannes Oerding auf TVNow / Jetzt bewerben und als einer von drei Chören am 14. November dabei sein – auf sichere Distanz und doch gemeinsam (FOTO)

Jetzt steht es fest: Die Rotkäppchen Nacht der Chöre wird in diesem Jahr zu einer ganz besonderen Show. Johannes Oerding performt am 14. November gemeinsam mit zwei Chören sowie dem aus Einzelsängern neu zusammengestellten Deutschland-Chor. Durch die Show voller Gänsehaut-Momente führt Entertainment-Expertin Johanna Klum. Die Auftritte im Freyburger Lichthof finden auf sichere Distanz und entsprechend der aktuellen Hygiene- und Gesundheitsregelungen statt – die Sicherheit und Gesundheit aller Beteiligten hat für Rotkäppchen oberste Priorität. Daher ist kein Publikum vor Ort, es gibt dafür aber eine echte Weltpremiere: Ab Ende November ist die Rotkäppchen Nacht der Chöre auf TVNOW für alle kostenfrei zu erleben.

Johannes Oerding sorgte als leidenschaftlicher Singer-Songwriter besonders in diesem turbulenten Frühjahr für Abwechslung durch gemeinsames Singen auf Distanz. Er wagte vor kurzem mit gleich 15 Open-Air-Konzerten im kleinen Kreis als einer der ersten die Rückkehr auf die Bühne. “Ich freue mich, dass wir am Ende dieses außergewöhnlichen Jahres mit der Rotkäppchen Nacht der Chöre ein Zeichen für den Zusammenhalt und die Musik setzen können, und das sogar gemeinsam”, erklärt Johannes Oerding, dem die Patenschaft für die Initiative eine Herzensangelegenheit ist. “Ich finde es super, dass jeder an diesem ganz besonderen Ereignis teilhaben kann – sicher und mit Abstand von zuhause aus.”

Rotkäppchen und TVNOW: Gemeinsam, aber auf Distanz

“Wir freuen uns sehr, dass wir die Rotkäppchen Nacht der Chöre unter Einhaltung aller aktuellen Sicherheitsvorkehrungen umsetzen und die Show sogar noch mehr Menschen als zuvor zugänglich machen zu können”, so Tobias Richter, Rotkäppchen Marketing Manager. “Mit TVNOW haben wir uns für einen starken Partner entschieden, der nicht nur ideal zur Rotkäppchen-Zielgruppe passt, sondern auch große Expertise beim Streaming verschiedener Show-Formate hat.” Die Rotkäppchen Nacht der Chöre wird ab Ende November auf dem Streaming-Portal für jeden kostenfrei abrufbar sein. TVNOW gehört zu den führenden Streaming-Anbietern auf dem deutschen Markt und bietet neben den Inhalten aller TV-Sender der Mediengruppe RTL auch eigenproduzierte TVNOW Originals sowie exklusive Lizenzserien an.

Geballte Musik- und Entertainmentpower

Anfang Oktober wird die hochkarätige Jury der Rotkäppchen Nacht der Chöre entscheiden, wer am 14. November in Freyburg dabei und ab Ende November bei TVNOW in der Show zu sehen sein wird. Neben Johannes Oerding, Dieter Falk (Musikalischer Leiter), Marijke Smittenaar (Influencerin) und Tobias Richter (Rotkäppchen) wird auch Johanna Klum die Show nicht nur moderieren, sondern auch Teil der Jury sein. Durch ihre langjährige Erfahrung im Musik- und Entertainment-Bereich rundet sie das Experten-Team ab. “Ich freue mich total, bei der Rotkäppchen Nacht der Chöre dabei zu sein und mit Johannes als Top Act und Paten, Dieter als musikalischem Leiter, Rotkäppchen und vielen talentierten Chören und Sängerinnen und Sängern einen tollen Abend zu erleben”, so die erfahrene Show-Moderatorin.

Noch bis zum 24. September 2020 bewerben

Da dieses Jahr herausfordernd genug ist, macht Rotkäppchen die Bewerbung zur Nacht der Chöre 2020 besonders einfach: Egal wie und wo, ob allein oder als Chor auf Distanz – alles ist möglich. Einfach den Lieblingssong singen, sich dabei filmen und das Video bis zum 24. September auf http://www.rotkaeppchen.de/nacht-der-choere hochladen. Alle Chöre, für die es momentan schwierig ist, ein Video aufzunehmen, können gern ein bereits bestehendes verwenden, welches sie vor den Maßnahmen des Social Distancing aufgenommen haben, oder eine digitale Lösung vom gemeinsamen Gesang einreichen.

Facts & Figures Rotkäppchen Nacht der Chöre

Teilnahmebedingungen: Alle teilnehmenden Sängerinnen und Sänger müssen zum Zeitpunkt der Teilnahme mindestens 18 Jahre alt sein; alle weiteren Informationen auf http://www.rotkaeppchen.de/nacht-der-choere

Bewerbung: Bis zum 24. September 2020 auf http://www.rotkaeppchen.de/nacht-der-c hoere/www.rotkaeppchen.de/nacht-der-choere/

Jury-Auswahl: Eine Experten-Jury bestehend aus Pate und Top Act Johannes Oerding, Musikalischem Leiter Dieter Falk, Moderatorin Johanna Klum, Influencerin Marijke Smittenaar und Rotkäppchen Marketing Manager Tobias Richter wählt die Teilnehmenden der Nacht der Chöre aus.

Coaching: In der ersten Novemberwoche coacht Dieter Falk die Chöre und bereitet sie auf die Nacht der Chöre vor. Die Sängerinnen und Sänger des Deutschland-Chors werden im Rahmen eines Videocoachings vorbereitet.

Auftritt: Die Rotkäppchen Nacht der Chöre findet am 14. November 2020 in der Rotkäppchen Sektkellerei in Freyburg (Unstrut) statt. Ab Ende November wird die Rotkäppchen Nacht der Chöre für alle bei TVNOW zu sehen sein.

Weitere Informationen: http://www.rotkaeppchen.de/nacht-der-choere/

Aufrufvideo :

Jetzt bewerben und Teil einer besonderen Performance mit Johannes Oerding werden!

https://www.youtube.com/watch?v=N_0Ca_1cq9g&feature=youtu.be

