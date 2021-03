Wie führe ich Teams im Change Prozess? S+P Seminar

Zielgruppe für das Seminar Agile Teams: Motor für Innovationen:

> Geschäftsführer, Prokuristen und Führungskräfte

> Teamleiter, die in Vertrieb, Einkauf, Fertigung, HR Management oder im Controlling tätig sind.

Seminarprogramm:

Design von agilen Teams:

> So vereinbarst du Ziele: Die WHY-Technik

> Wheel of Change: Vereinbare deine Ziele innovationsorientiert

> Delegation von Aufgaben: Rollen und Spielregeln in agilen Teams

> Erfolgreiches Feedback – konstruktive Rückmeldung für die Mitarbeiter

> Die VeSiEr-Methode – Mitarbeiterkompetenzen erkennen und gezielt überprüfen

Jeder Teilnehmer erhält die S+P Tool Box:

+ S+P Führungstool: Erfolgreicher Zielsetzungsprozess

+ S+P Tool: Agile Techniken für das Change Management

Schneller zu Innovationen durch Change Management

> Kommuniziere Aufgaben und Zeitfenster mit der SOAP-Technik:

> Schnell und kurzfristig in der Kommunikation

> Offenheit: Wir wollen Ideen, Anregungen und konstruktive Kritik

> Argument: Wir machen keine faulen Kompromisse

> Push-Prinzip: Alle mit an Bord holen

> Kill the stupid Rule: Agil im Change Prozess

> Welche Aufgaben sind wirklich wichtig?

> Komplexität abbauen

> Arbeitsabläufe konsequent planen, gliedern und bewältigen

Jeder Teilnehmer erhält mit dem Seminar Agile Teams: Motor für Innovationen die S+P Tool Box:

+ S+P Test Digitaler Wandel: Wie professionell managst du Veränderungen?

Wie begeisterst du die Mitarbeiter für den Change?

> Deine Coaching-Techniken für agile Teams:

> Flexibilität innerhalb von Strukturen

> Improvisationstechniken im Überblick

> Positives unterstellen und Angebote machen

> Führe Teams mit der SCARF-Technik zum Erfolg

> Welche fünf Mitarbeitertypen zeigen welche Widerstände im Change?

> Euphoriker

> Befürworter

> Pioniere

> Skeptiker, Zweifler, Zauderer, Bremser und Widerständler

> Promotoren

> Deine Führungsaufgaben im Coaching-Prozess:

> Überzeugungskraft

> Kritik- und Feedbackfähigkeit als zentrale Coaching-Kompetenzen

> Wie motiviere ich mich selbst?

> Wie motiviere ich mein Team?

Jeder Teilnehmer erhält die S+P Tool Box:

+ S+P Test: Wie führungsstark bist du?

+ S+P Checkliste: Kritik- und Feedbackgespräch als Coach erfolgreich führen

